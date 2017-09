Görlitzer spielt um eine Million Zauberer Vincent Frommer sitzt am Montagabend bei Günther Jauch auf dem Stuhl.

Diese 18-Jährigen spielen heute um eine Million: Cäcilia Kirchner, Josef Schmidt, Natalie Biller, Vincent Frommer, Jeanette Malderle, Verena Mair, Maximilian Bas und Joseph Riehm (v.l.). © RTL

Fernsehauftritte sind für ihn ja eigentlich nichts Besonderes. Zuletzt war Vincent Frommer bei RTL II zu sehen. Da ging es in der Sendung „Mein neuer Alter“ um ein Fahrzeug für den Zaubererkollegen Thomas Majka. RTL II drehte die Sendung im Januar in der Landskron Kulturbrauerei. Nun steht Vincent Frommer wieder im Scheinwerferlicht: bei Günther Jauch, bei „Wer wird Millionär“.

In einem Special zum 18. Geburtstag treten nur 18-Jährige an. Unterstützt werden sie dabei von „Jubiläums-Jokern“, die jeder der acht Kandidaten während des Spiels einmal gegen einen regulären Joker eintauschen kann. Dabei dürfen die Spieler zwischen den Wer-wird-Millionär-Millionären Eckhard Freise (2000), Ralf Schnoor (2010) oder Leon Windscheid (2015) wählen. Im Interview sprechen die „Jubiläums-Joker“ zudem über Wege zum Glück. Begleitet wird Vincent Frommer natürlich von seinem Kollegen Thomas Majka. Vincent Frommer hat das Abitur in der Tasche und macht seinen Bundesfreiwilligendienst in einem Kulturverein. Er wohnt noch bei seiner „Mutti“ und sein Lieblingsessen ist Muttis „Spaghetti Bolognese“. Mit zehn Jahren wurde er mal von seinen Eltern auf der Raststätte vergessen. Seine Mutter merkte es erst, als ein Lied von Michael Jackson kam und Vincent nicht mitsang. Er war damals ein Riesenfan.

Vincent ist fast schon eine kleine Berühmtheit, er ist Mentalist und kann „Gedanken lesen“ und „Zaubern“. Als er sich das erste Mal auf einem Plakat sah, war er „richtig stolz“. Mittlerweile haben sie deutschlandweit Auftritte und waren im Fernsehen. Als er seine Theorieprüfung für den Führerschein machte, war er sicher, dass er „nix hinkriegt“. Der Prüfer gab ihm grinsend den Bogen zurück und verkündete die bestandene Prüfung.

Seinen 18. Geburtstag feierte er mit seinen engsten Freunden in einer Bar in Görlitz. Von seiner Mutter bekam er einen Koffer mit Geld geschenkt. Am nächsten Tag fuhr Vincent Frommer mit seinem Bruder auf ein Konzert nach Berlin. Er liebt es, neue Menschen kennenzulernen, deshalb spricht er manchmal fremde Menschen auf Englisch an, um deren Reaktion zu testen. Vincent Frommer liebt Fußball und spielte auch selbst. Für das Zaubern musste er damit aber aufhören. Von einer Million möchte er ein Schullandheim aufmachen und seiner Mutter ein Haus kaufen. (SZ)

zur Startseite