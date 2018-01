Görlitzer SPD will keine neue Groko

Der SPD Ortsverein Görlitz fordert die sächsischen Delegierten am Bundesparteitag am Sonntag in Bonn auf, gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu stimmen. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch.

Anders als im Parteitag beschlossen, hätten sich die Sondierungsverhandlungen ausschließlich auf eine Große Koalition ausgerichtet. Andere Regierungsmodelle seien nicht erörtert worden, heißt es in der Begründung des SPD-Ortsvereins Görlitz. Damit widerspreche das vorgelegte Papier dem Beschluss des vergangenen Parteitages zu ergebnisoffenen Sondierungsgesprächen.

Das Sondierungsergebnis weise keine wirklich sozialdemokratische Handschrift auf, heißt es von der Görlitzer SPD. Es fehlen demnach „die neuen Ideen, um die vorhandenen Probleme in Deutschland, Europa und der Welt mutig anzugehen“. Es gebe nicht ein einziges wirkliches Projekt, mit dem sich Sozialdemokraten identifizieren können, so die Görlitzer SPD.

zur Startseite