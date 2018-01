Görlitzer SPD ist gegen eine Groko Die Mitglieder des Ortsvereins haben sich mehrheitlich gegen Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Ihnen fehlt die sozialdemokratische Handschrift.

Gerhild Kreutziger ist die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Der SPD-Ortsverein Görlitz hat sich in seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch mehrheitlich gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU ausgesprochen und fordert die sächsischen Delegierten zum Bundesparteitages am 21. Januar in Bonn auf, gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu stimmen. Darüber informiert die Vorsitzende Gerhild Kreutziger.

„Anders als im Parteitag beschlossen, haben sich die Sondierungsverhandlungen ausschließlich auf eine Große Koalition ausgerichtet, andere Regierungsmodelle wurden nicht erörtert“, äußert sie. Damit widerspreche das vorgelegte Papier dem entsprechenden Beschluss des zurückliegenden Parteitages auf ergebnisoffene Sondierungsgespräche. Es weise keine wirkliche sozialdemokratische Handschrift auf, so Gerhild Kretziger. Es gebe nicht ein einziges wirkliches Projekt, mit dem sich Sozialdemokraten identifizieren können. „Es fehlen die neuen Ideen, um die vorhandenen Probleme in Deutschland, Europa und der Welt mutig anzugehen“, so der Vorsitzende.

Er erwartet auch nicht, dass Koalitionsverhandlungen ein anderes Ergebnis als das im vorgelegten Sondierungspapier haben werden. „Ein „Weiter so“ ist für uns im SPD-Ortsverein Görlitz nicht akzeptabel“, äußert sie. (szo/tc)

