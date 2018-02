Görlitzer singt bei „The Voice Kids“ Musiker werden ist sein Traum: Jetzt hat der Gymnasiast Gabriel Mommer bei der Castingshow die Endrunde erreicht. Am Sonntag ist er in Sat.1 zu sehen.

Gabriel Mommer aus Görlitz bei „The Voice Kids“: Der 14-Jährige hat sich in Berlin durch mehrere Vorrunden gekämpft und gegen hunderte weitere Kinder und Jugendliche durchgesetzt. © Sat 1

Görlitz. Warm und weich, aber auch tief und kräftig – auf jeden Fall aber beeindruckend. So klingt die Stimme von Gabriel Mommer. Mit ihr schafft es der 14-jährige Görlitzer jetzt ins Fernsehen. Er hat in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ die sogenannten Blind Auditions erreicht. Das sind die TV-Shows, in denen die Kinder tatsächlich vor Jury und Publikum singen. Blind, weil die Jury zunächst nur die Stimme der Kandidaten hört und sich erst umdrehen darf, wer per Buzzer für den Sänger gestimmt hat.

Wer es in diese Liveshows geschafft hat, hat bereits eine stattliche Zahl an Konkurrenten hinter sich gelassen. So wie Gabriel Mommer, der am Görlitzer Augustum-Annen-Gymnasium die 8. Klasse besucht. Singen wollte er schon immer. Mit vier Jahren gab es ein Schlüsselerlebnis im Theater Bautzen, erzählt seine Mutter Gabriela. Er durfte mit auf die Bühne und stellte klar: „So was will ich auch mal machen, Mama.“ Die Liebe zum Singen blieb, vor kleinerem Publikum trat Gabriel auch auf. Allerdings erntete er nicht nur Begeisterung, sondern manchmal auch Häme. Ein bisschen üben noch und warten, lautete deshalb die Devise. Sehr interessiert verfolgten Mutter und Sohn immer „The Voice Kids“. „Ich habe ihm versprochen, dass er mitmachen darf, wenn er alt genug ist“, so Gabriela Mommer. Das war nun 2017 soweit.

Mit einem Youtube-Video bewarb sich Gabriel. Der Song: kein leichter. „Ain’t noch sunshine“, im Original von Bill Withers gesungen. „Es ist der Lieblingssong meiner Eltern“, erzählt Gabriel. Ihnen zuliebe hat er ausgesucht, auch wenn sie getrennt sind, sei das Verhältnis zwischen allen dreien gut.

Und der Song kam auch in Berlin an. Gabriel durfte im vergangenen Jahr schließlich zu mehreren Vorauswahlrunden nach Adlershof. Dann hieß es wieder warten. Schließlich wusste Mutter Gabriela als Erste, dass ihr Sohn es in die Liveshows geschafft hatte. Nur: Sie durfte es ihm drei Wochen lang nicht verraten. Denn zu manchen Kandidaten dreht der private TV-Sender kleine Einspielfilme. Dabei wird der Kandidat überrascht und erfährt so, dass er weiter ist. Weil Gabriel bei den Görlitzer BC Squirrels Basketball spielt, wurden kurzerhand Trainer und Mannschaftskameraden eingeweiht und ein Training anberaumt, obwohl Ferien waren. „Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht, selbst dann nicht, als mein Trainer von einem Kamerateam sprach, das kommen würde.“ Musik sei Musik, Basketball eben Basketball – einen Zusammenhang habe er da nicht hergestellt. Umso sprachloser war Gabriel schließlich, als sie das Kamerateam als eines von „The Voice Kids“ herausstellte.

Weitere Besuche in Berlin liegen inzwischen hinter dem jungen Mann, der mit seiner Mutter erst seit zwei Jahren in Görlitz lebt. Er stammt aus Bautzen, hat sorbische Wurzeln und ist auch ein wenig vorbelastet, was die Musik angeht. „Meine Mutter und Gabriels Oma ist Majka Kowarjec vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater“, erzählt Gabriela Mommer. Auch die Cousinen stehen mittlerweile auf der Theaterbühne. Und sie kamen mit ihm nach Berlin, denn bei den Liveshows steht die Familie immer in einem separaten Raum, wo sie den Auftritt am Bildschirm verfolgen kann. Für Mama Gabriela besonders emotional: „Ich hatte mir vorgenommen, stark zu sein, aber natürlich habe ich doch geweint.“ Gabriel selbst kann mit der Angst vor Auftritten mittlerweile umgehen, sagt er. „Ein, zwei Stunden kommt zwar die Angst langsam den Rücken hochgekrochen und setzt sich im Kopf fest, man ist am Zittern. Doch sobald die ersten Töne Musik erklingen, geht es.“ Ihm helfe, dass er sich vorstellt, er sei daheim in seinem Zimmer und singe nur vor Freunden. Oder seiner Freundin Alyssa. Auch sie war in Berlin dabei, genau wie Gabriels Papa Andreas Mommer.

Wie weit er es geschafft hat und ob er noch dabei ist, dürfen Mommers noch nicht verraten. Dass Gabriel die Jury cool findet, aber schon – vor allem Max Giesinger und Mark Foster. Außerdem wieder dabei: Nena mit ihrer Tochter Larissa. Wie ihnen Gabriels Interpretation von „Lean On me“, ebenfalls von Bill Withers, gefallen hat, ist am Sonntagabend zu sehen. Zumindest, dass mindestens einer aus der Jury für Gabriel auf den Buzzer gedrückt hat, erzählt Gabriels Mutter schon vorab.

„The Voice Kids“: 11. Februar, 20.15 Uhr, Sat.1



Sein Bewerbungs-Video

