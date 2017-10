Görlitzer sind zu Diskussion eingeladen Am Sonnabendnachmittag geht es im Hotel Tuchmacher um die Zukunft der Region. Auch der designierte Ministerpräsident nimmt teil.

Die Diskussionsrunde findet am Sonnabend, 17.30 Uhr, im Hotel Tuchmacher statt. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Am Sonnabend findet im Görlitzer Hotel Tuchmacher, Peterstraße 8, eine prominent besetzte Podiumsdiskussion zur Zukunft der Grenzregion statt. Die Görlitzer sind aufgerufen, an der Veranstaltung teilzunehmen und ihre eigenen Perspektiven auf die Region, ihre Erwartungen an die Politik und ihre persönlichen Alltagserfahrungen einzubringen.

Zu den Podiumsteilnehmern gehören unter anderem der designierte neue sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Landrat Bernd Lange (CDU), und Piotr Roman, Oberbürgermeister der Stadt Boleslawiec. Lange und Roman gehören dem Vorsitzder Euroregion Neiße an.

Es gehe darum, die scheinbar abstrakte europäische Union mit dem Alltag des Einzelnen zu verbinden. Welches Potential birgt die besondere, grenzüberschreitende Lage von Görlitz? Gibt es gemeinsame Lösungen in Deutschland und Polen für aktuelle Herausforderungen wie demografischer Wandel, Fachkräftesicherung und Wirtschaftsinvestitionen? Spielt die regionale Ebene in der heutigen EU eine Rolle? Welche Impulse könnten von den Regionen für die zukünftige Entwicklung der EU ausgehen? Diese Leitfragen nannte Organisator Michael Quaas im Vorfeld.

Die Podiumsdiskussion, die 17.30 beginnt (Einlass ab 17 Uhr), wird von den Quiriten ausgerichtet. Dabei handelt es sich um ein deutsch-polnisches Expertennetzwerk der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Dialog zu fördern.

Die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung ist begrenzt. Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail anzumelden. (szo)

zur Startseite