Görlitzer Sanierungstag mit Freikarten Hunderte Görlitzer nutzten die Gelegenheit, sich eines oder mehrere der etwa 26 in Sanierung befindlichen Objekte anzuschauen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Luftballonaktion bei der Eröffnung der Ausstellung zur Altstadtmillion. © pawel sosnowski/80studio.net Luftballonaktion bei der Eröffnung der Ausstellung zur Altstadtmillion.

Zum Tag der offenen Sanierungstür zu besichtigen: das Wohn- und Geschäftshaus Weberstraße 9

Görlitz. Ganze 500 Luftballons – an deren Schnur Freikarten baumelten – haben die Görlitzer gestern vom Kaisertrutz aus in den Himmel steigen lassen. Die Aktion war Teil der Eröffnungsveranstaltung zum Tag der offenen Sanierungstür, die einher ging mit der feierlichen Eröffnung der Sonderausstellung im Kaisertrutz „Das Wunder der Görlitzer Altstadtmillion“. Diese ist bis Ende Oktober zu sehen und befasst sich mit der Geschichte des anonymen Millionenspenders. Für eben diese Schau sind auch die Freikarten an den Ballons. Als diese schon längst davon geschwebt waren, waren die Straßen der Stadt immer noch voll. Hunderte nutzten die Gelegenheit bei bestem Sonntagswetter, sich eines oder mehrere der etwa 26 in Sanierung befindlichen Objekte anzuschauen.

zur Startseite