Görlitzer Rock‘n’Roll-Band löst sich auf Brewed & Bottled spielen ihr letztes Konzert am 30. Dezember. Mit dabei ist eine zweite Band.

Nach zwölf Jahren löst sich die Görlitzer Rock‘n’Roll-Band Brewed & Bottled zum Jahresende auf. Das bestätigt Sänger Andreas Kolley: „Es gab keinerlei Streit, sondern wir schaffen es einfach zeitlich nicht mehr.“ Vor allem durch die verschiedenen beruflichen Wege der Musiker sei es immer schwieriger geworden, Zeit für die Band zu finden. Am 30. Dezember, ab 20 Uhr, spielt die Band beim „Klassentreffen“ in der Landskron Kulturbrauerei ihr letztes Konzert. Mit dabei sind auch die aus Görlitz stammende Ska-Band Yellow Cap sowie die DJs Jim Pansen & Little Soleil.

Brewed & Bottled bestehen aus Andreas Kolley sowie Gitarrist Christoph Espig, Bassist Markus Lichtenstein und Schlagzeuger Philipp Werner. Das ist nicht die Ursprungsbesetzung, allerdings liegt der letzte Wechsel schon viele Jahre zurück. Seit ein paar Jahren wird das Quartett zusätzlich durch den Percussionisten Heiko Hänisch unterstützt. Ihren Stil bezeichnen sie nicht nur als Rock‘n’Roll, sondern gern auch als Banditenboogie. Die musikalische Zukunft der einzelnen Bandmitglieder ist derzeit noch ungewiss. Bisher sei nichts Konkretes geplant, so Andreas Kolley.

