Görlitzer Revier zählt sechs Verkehrstote

Unfallverteilung: Revierbeamte sehen rund 60 Prozent aller Unfälle in Görlitz

Die Todesmeldungen weisen in ihrer Unterschiedlichkeit weder auf Unfallschwerpunkte noch auf vorbeugende Möglichkeiten hin. Auffallend unterschiedlich ist dabei: Das leidvolle Geschehen konzentrierte sich vor allem auf die erste Jahreshälfte, das war in den Vorjahren anders.

Überschatteten Sterbefälle bisher eine eher unauffällige Statistik der Verkehrsunfälle, lässt diesmal die Fülle der polizeilich aufgenommenen Unfälle aufhorchen. So nahmen die Beamten des auch für Niesky mit zuständigen Polizeireviers Görlitz über 2900 Unfälle auf, wesentlich mehr als in den Jahren zuvor. Der Anstieg gilt auch für die Stadt Görlitz, denn reichlich 60 Prozent der Unfälle betreffen erfahrungsgemäß stets dabei das Gebiet dieser Großen Kreisstadt. Für 2016 ist in Görlitz von etwa 1780 Verkehrsunfällen auszugehen. Zu Buche stehen dabei rund 170 Verletzte.

Die Zahlen sind – wie in jedem Jahr an dieser Stelle – vorläufig, da einige Auswertungen der Dezember-Unfälle noch fehlen. Offizielle Zahlen kann die Polizeidirektion Görlitz deshalb voraussichtlich erst im März nennen. Dennoch dürfte sich an der Tendenz der vom Statistischen Landesamt begleiteten und von der Sächsischen Zeitung aus Zwischenstatistiken berechneten Angaben kaum etwas ändern. Das betrifft auch die Tendenz der bei Unfällen in der Region Görlitz/Niesky verletzten Personen. Sie entwickelte sich von 389 vor sieben Jahren auf aktuell etwa 345. Innerhalb dieser Zahl stieg allerdings der Anteil der Personen mit schwersten Verletzungen 2016 wieder an, von etwa 80 auf 90.