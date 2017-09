Görlitzer Rehaklinik startet heute offiziell Der Neubau an der Rauschwalder Straße wird auch mit einer nichtöffentlichen Feierstunde am Freitag eingeweiht.

Am Freitag wird der Neubau der Rehaklinik Hoyreha offiziell eingeweiht. Für Neuro- und Ergotherapie stehen künfitg bessere Räumlichkeiten zur Verfügung. © Archivfoto: Michael Bader

Görlitz. Am heutigen Freitag, wird der Neubau der Rehaklinik Hoyreha an der Rauschwalder Straße offiziell eingeweiht. Dazu gibt es am Abend eine nichtöffentliche Feierstunde. Der Neubau in der Innenstadt West begann im April vergangenen Jahres mit der Grundsteinlegung, im August 2016 stand dann das Richtfest an. Der Hoyreha-Neubau umfasst rund 3000 Quadratmeter. Er wurde notwendig, weil das benachbarte Gebäude für die Ansprüche der Einrichtung nach 15 Jahren zu klein geworden war. Früher arbeiteten die Hoyreha-Kollegen in Görlitz auf 1 700 Quadratmetern. Für den Neubau wurde ein altes Herrenhaus abgerissen.

Mit dem neuen Haus wurden die größten räumlichen Probleme gelöst, etwa für die Neuro- und Ergotherapie, für Schlaganfallpatienten. Im neuen Haus gibt es eine Sauna, ein Bewegungsbecken, eine Cafeteria und eine Galerie in der ersten Etage. Wieviel der Neubau in Görlitz letztendlich gekostet hat, dazu halten sich die Hoyreha-Chefs bedeckt. Der Umsatz der Firma beträgt rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Im Bereich Heilmittel betreut das Unternehmen in Görlitz etwa 350 Patienten pro Monat, in der Reha 45. Mit dem Neubau will Hoyreha in Görlitz wachsen. Erwartet wird eine Steigerung in den ersten drei Jahren um 25 Prozent. (SZ)

zur Startseite