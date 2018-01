Görlitzer Rathaus will Straßenbaubeitrag senken OB Deinege kündigte eine solche Initiative an. Der Stadtrat muss nun darüber entscheiden.

Görlitz. Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat eine schnellere und deutlichere Entlastung der Görlitzer Hauseigentümer angekündigt. Dazu soll die Straßenbaubeitragssatzung geändert werden. Und zwar so, dass der Anteil der Eigentümer an den Kosten des Ausbaus der Straßen gesenkt wird. Nach SZ-Informationen sehen die Pläne vor, dass Eigentümer an Anliegerstraßen künftig nur noch 25 statt 75 Prozent der Kosten tragen müssen. Die Stadt verwendet damit zusätzliche Mittel für den Straßenbau vom Freistaat, um die Belastung der Bürger zu senken.

Im März wird damit gerechnet, dass eine entsprechende Satzungsänderung in den Stadtrat kommt. Die Stadtverwaltung würde damit ihren Kritikern entgegenkommen. Der Siedlerverein, aber auch Einwohner in Kunnerwitz und Klein Neundorf forderten immer wieder die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Bislang plante das Görlitzer Rathaus lediglich, dass jeder Hauseigentümer nur einmal einen Straßenbaubeitrag zahlen sollte. Eine solche Entlastung wäre erst weit nach dem Jahr 2020 wirksam geworden, wenn nämlich Straßen ein zweites Mal nach dem politischen Umbruch saniert worden wären.

