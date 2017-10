Görlitzer Postplatz wird Ruhezone auf Zeit Zum Lichterglanzfest leuchten Bänke rund um die Muschelminna. Die Fassaden strahlen allerdings anderswo.

Der Postplatz beim Lichterglanzfest 2016: Die Fassadenillumination gibt es an dieser Stelle in diesem Jahr aber nicht. © pawel sosnowski/80studio.net

Ruhe statt Baustellenhektik, angenehme Farben statt Blechlawinen – so soll der Postplatz am Sonnabendabend aussehen. Zum Lichterglanzfest wird das Gebiet rund um die Muschelminna eine Ruhezone. Der Clou: Die Bänke auf dem Postplatz bekommen einen weißen Stoffüberzug. „Von unten werden sie dann farbig beleuchtet“, schildert Frank Reimann vom Aktionsring. Der Verein Görlitzer Innenstadthändler lässt in diesem Jahr zum siebenten Mal das Zentrum erstrahlen. „Wir haben uns gesagt: Das Lichterglanzfest muss sein. Wenn etwas so gut läuft, kann man es nicht wegfallen lassen, auch in Zukunft nicht“, so Frank Reimann.

35 Händler haben bisher fest zugesagt. Der Schatzmeister des Aktionsringes hofft aber, dass sich noch weitere entscheiden, ihre Geschäfte am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr zu öffnen. „Erstmals ist auch ein Filialist an der Berliner Straße mit dabei, Ernstings Family“, sagt Frank Reimann. Überhaupt habe der Aktionsring in diesem Jahr viel Zuspruch zum Lichterglanzfest erfahren, ob durch neue Teilnehmer, an der Jakobstraße beispielsweise, oder Sympathisanten.

Auf dem Postplatz werden nicht nur Bänke leuchten, sondern auch die Muschelminna, angestrahlt in unterschiedlichen Farben. Dafür entfällt hier die Fassadenillumination. Die Projektionen wandern zum City-Center – unter anderem ist hier der SZ-Treffpunkt zum Lichterglanz geöffnet – zum Dicken Turm und zum Modehaus Schwind’s Erben am Marienplatz. „Ich freue mich schon sehr darauf“, sagt Geschäftsführer Georg Schwind. Die Beleuchtung soll an der Fassade über den Schaufenstern zu sehen sein. Für Schwind’s Erben ist das Lichterglanzfest Pflicht und Kür zugleich. „Wir haben eine festliche Dekoration, und unsere Bar ist in Betrieb“, verrät Georg Schwind. Kulinarik ist auch ein paar Meter weiter ein Thema. Frank Reimann: „Auf dem Marienplatz gibt es eine kleine Gastronomiestation.“

Die Werbung, Plakate auf Deutsch und Polnisch, für den diesjährigen Lichterglanz ist seit Tagen in der Stadt nicht zu übersehen. Hilfe kam dafür von der Europastadt Görlitz-Zgorzelec (EGZ), der städtischen Wirtschaftsförderung. „Wir haben den Aktionsring unter anderem bei der Kommunikation mit den Händlern unterstützt, ebenso mit den Plakaten in Görlitz und Zgorzelec“, sagt EGZ-Sprecherin Eva Wittig. Hilfe kam zudem vom Rathaus selbst, zum Beispiel bei allen möglichen erforderlichen Genehmigungen. Ein Knackpunkt bei der Organisation ist trotz allem Wohlwollens für den Verein Aktionsring die Finanzierung eines solchen Abends. Frank Reimann finanziert über die Firma vor. „Was in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert hat, ist das Crowdfunding“, sagt er. Zwar haben viele Interessenten die Seite zum Geldsammeln im Internet besucht. Aber am Ende gibt es bisher nur fünf Unterstützer.

Kulturell geht es zum Lichterglanz am Salomoneck zu. Die Jugendtanzgruppe Pastel Velvet Dance Crew aus Löbau tritt auf, ebenso der Görlitzer Karnevals- und Tanzsportverein. Und Play. Die Elektro-Trommler aus Görlitz präsentieren ihr Programm „Crash! Boom! Play“ und bleiben dabei in Bewegung. „Wir ziehen vom Salomoneck über die Hospital- und Jakobstraße bis zum City-Center“, sagt Band-Mitglied Michael Erblich. Play kommt in voller Besetzung. „Wenn niemand krank wird, sind wir alle dabei“, schmunzelt Michael Erblich.

In den kommenden Jahren, hofft Frank Reimann, wird das Aktionsring-Projekt GR IN helfen, den Lichterglanz zu gestalten – und andere Vorhaben. Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Sein Ziel: eine einheitliche innerstädtische Repräsentanz der Händler. Im Moment läuft das erste Vorhaben von GR IN. „Wir arbeiten an einer Innenstadthandel-Broschüre“, sagt Monique Hänel. Sie hat bei GR IN den Hut auf. Frank Reimann hofft derweil auf gutes Wetter und darauf, dass der Toberentzbrunnen auf dem Postplatz sprudelt. Stadtsprecherin Sylvia Otto kann da Entwarnung geben. „Nur die kleineren Brunnen sind schon in der Winterpause“, teilt sie mit. Die großen Anlagen, Toberentzbrunnen, Neptunbrunnen, Georgsbrunnen, Wasserband Marienplatz, Nikolai- und Ochsenzwinger, die Tanzende auf der Berliner sind ab der ersten Novemberwoche dran, also nach dem Lichterglanzfest.

