Görlitzer Postplatz erhält Sonderpreis Die Sieger im Wettbewerb „Gärten in der Stadt“ stehen fest. 20 Projekte wurden eingereicht.

Der Görlitzer Postplatz © nikolaischmidt.de

In einer festlichen Abschlussveranstaltung sind gestern die Preisträger des 10. Sächsischen Landeswettbewerbs „Gärten in der Stadt“ ausgezeichnet worden. In drei Kategorien wurden sechs Preise vergeben, die mit insgesamt 27000 Euro dotiert sind. In der Kategorie „Freianlagen an öffentlichen Einrichtungen – Grünflächen/Parkanlagen/ Stadtplätze“ vergab die Jury einen ersten und zwei Sonderpreise. Einen davon erhielt das Projekt „Postplatz Görlitz“. Bei diesem Vorhaben sei der städtebaulich wichtige Stadtplatz nach historischen Vorlagen mit neuen Nutzungsmöglichkeiten wiederhergestellt, heißt es in der Begründung. Die ebenfalls historische Brunnenanlage verberge ein pfiffiges Bewässerungsmanagement, was eine Bewässerung der angrenzenden Bepflanzungen ermögliche. In diesem Jahr hatten 20 Teilnehmer am Wettbewerb teilgenommen. Die Vielfalt und das durchweg hohe Niveau aller eingereichten Projekte machte es der Jury nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. (SZ)

