Görlitzer Ostergottesdienst läuft im Fernsehen Die Messe aus der Krypta der Peterskirche wird live übertragen. Das ist der Auftakt einer Reihe zum Lutherjahr.

Blick auf die Zwillingstürme der Peterskirche © Jens Trenkler

Görlitz. Der Festgottesdienst aus der Krypta der Peterskirche am Ostersonntag wird ab 10 Uhr live durch die Fernsehsender eRtv und mytvplus übertragen. Zu empfangen sind die Programme im Netz der Vodafone (Kabel Deutschland) und über Antenne per DVB-T. Darüber informiert Hans-Wilhelm Pietz, Pfarrer der Evangelischen Innenstadtgemeinde Görlitz, in einer Pressemitteilung. Die Predigt beim Ostersonntagsgottesdienst hält Generalsuperintendent Martin Herche. Zudem ist die Osterkantate „Willkommen, segenvolles Fest“ von Georg Philipp Telemann zu hören.

Pietz erklärt, wie es zu der Fernsehübertragung kommt: „Eine Görlitzer Initiative, in der Vertreter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zusammenarbeiten, will im Jahr des Reformationsjubiläums die Feier des Osterfestes in der Neißestadt für einen größeren Zuschauerkreis miterlebbar machen.“ Im Zuge des Luther-jahres 2017 sollen nun noch weitere Veranstaltungen auf den beiden Sendern gezeigt werden, sodass eine kleine Reihe entsteht. Dazu zählen der Gottesdienst am Pfingstsonnabend, 3. Juni, 18 Uhr in der Peterskirche, die Messe am Reformationstag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, in der Görlitzer Lutherkirche sowie der Gottesdienst am ersten Advent, 3. Dezember, 10 Uhr, in der Krypta der Peterskirche

.(SZ)

