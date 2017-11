Görlitzer OB verschärft Kritik an Siemens Siegfried Deinege spricht bei der geplanten Schließung des Siemens-Werkes von einem geplanten Ausverkauf und kündigt an, für den Erhalt zu kämpfen.

Der Oberbürgermeister von Görlitz, Siegfried Deinege, hat seine Kritik an Siemens verschärft und gibt sich kämpferisch. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat seine Kritik an den Siemens-Schließungsplänen verschärft. „Die verkündete Entscheidung hat einschneidende Wirkung für unsere Stadt. Damit findet ein geplanter Ausverkauf statt, der vor allem unsere jungen Familien betrifft“, teilt er mit. Er sei „über die Eiseskälte der sozialen Marktwirtschaft und die Umgangsformen, mit denen man unsere Siemensianer speziell in Görlitz behandelt, tief erschüttert“. Hier das Werk zu schließen, sei der Weg des geringsten Widerstandes. „Das Werk liegt im Osten, die Gewerkschaften sind noch jung und von den Verbänden hört man nicht viel“, so der OB. Die Entscheidung sei auch eine Katastrophe für den Mittelstand. Die Bundespolitik dürfe nicht länger zuschauen, dass eine Region durch solche massiven Fehlentscheidungen abzukippen drohe. Siegfried Deinege: „Unsere Stadt wird bei diesem geplanten Ausverkauf nicht zuschauen, sondern kämpfen. Denn diese Entscheidung ist eiskalt, brutal und muss demzufolge bekämpft werden. Und das mit ganzer Kraft.“ (szo)

