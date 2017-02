Görlitzer Neißebad erholt sich langsam Der höhere Eintritt wirkt: 2015 und 2016 endeten mit einem Plus. Das alte Minus ist damit aber längst nicht ausgeglichen.

Robert Kubitz ist seit 1. Januar offizieller Leiter des Neißebades. Kommissarisch hat er die Aufgabe schon seit Ende 2014 ausgeübt. © nikolaischmidt.de

Robert Kubitz hat allen Grund zur Freude: Seit Anfang Januar ist der 35-Jährige offiziell Leiter des Neißebades. Kommissarisch übte der den Posten schon seit dem Weggang von Klaus-Peter Hensel Ende 2014 aus. Bisher aber war stets unklar, ob die Stelle intern oder extern ausgeschrieben werden soll. Doch in seiner Dezember-Sitzung hat der Zweckverband Neißebad entschieden, dass es keine externe Ausschreibung geben wird.

Darüber informiert Ronny Blümke von der Geschäftsstelle des Zweckverbandes: „Wir haben das jetzt einfach so entschieden.“ Karin Wecke ist nun offiziell die Stellvertreterin. Mit dieser Entscheidung dürfte sich der Zweckverband hauptsächlich Freunde machen: Die Vereine loben Kubitz schon seit Längerem, und auch aus der Bevölkerung gibt es kaum noch Kritik am Bad, seit Kubitz den Posten kommissarisch angetreten hat.

Eine leichte Aufgabe ist es nicht: Das Bad sitzt auf einem Schuldenberg. Die Bilanzen liegen derzeit aus. Sie besagen: 2013 hat das Bad 157 000 Euro Defizit gemacht, 2014 weitere 88 000 Euro. Weil das absehbar war, hat die Stadt ab 2015 ihre Umlage deutlich erhöht, also den Zuschuss. Gleichzeitig wurde für den ausgeschiedenen Badleiter Hensel niemand neu eingestellt, sodass eine Personalstelle weggefallen ist.

Und der Eintrittspreis stieg ab Januar 2015 kräftig. Die Folge: In den ersten zwei Monaten kamen weniger Besucher. Ab März hatten sich die Gäste offenbar an die Preise gewöhnt, die Besucherzahlen von März bis Dezember erreichten Vorjahresniveau.

Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen hat das Bad 2015 rund 15 000 Euro Plus gemacht, 2016 sogar 45 000 Euro. Den Unterschied zwischen beiden Jahren erklärt Blümke mit zwei Fakten: dem Besucherschwund im Januar/Februar 2015 und der längeren Schließzeit im Sommer. Da war das Bad drei Wochen zu, im Sommer 2016 nur zwei Wochen.

Das Minus der Vorjahre ist damit längst nicht ausgeglichen. Blümke spricht vom Verlustvortrag. Das ist die Zahl, in der das Plus oder Minus aus allen Jahren aufgerechnet wird. Mit dem Plus aus 2015 liegt der Verlustvortrag jetzt noch bei 287 000 Euro. Falls sich das vorläufige Ergebnis von 2016 bestätigt, sinkt der Verlustvortrag auf 242 000 Euro. Um irgendwann auf Null zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten: weiter jedes Jahr ein Plus erwirtschaften oder sich das Geld bei den Mitgliedern des Zweckverbandes holen: bei Stadt und Stadtwerken. „Letzteres wäre nach dem sächsischen Gesetz für kommunale Zusammenarbeit nach drei Jahren möglich“, erklärt Blümke.

Aktuell sei das erst einmal nicht geplant. Ob das Bad weiter so gute Ergebnisse einfährt wie 2016, ist offen: Die Umlagen schwanken – von 177 000 Euro (2015) über 150 000 Euro (2016) auf 161 000 Euro (2017). „Wir schlagen für 2017 keine höhere Zahl vor, um den städtischen Haushalt zu entlasten“, so Blümke.

Insgesamt heißt das Ziel freilich, die Attraktivität des Bades zu erhöhen – und damit mehr Gäste zu locken. Die öffentlichen Besucherzahlen schwanken seit 2011 stets um die 100 000. Das schlechteste Ergebnis erreichte 2013 mit 93 500 Besuchern, allerdings war das Bad damals für sechs Wochen geschlossen. 2014 war mit 106 250 Besuchern das beste Jahr: Da gab es gar keine Schließzeit. Rechnet man die Vereine und die Schulen hinzu, kamen 2016 insgesamt 176 600 Gäste: „Damit ist 2016 das beste Jahr seit Beginn dieser Zählweise 2011.“

Zur Erhöhung der Attraktivität hat das Bad jetzt eine Ist-Analyse für die Jahre 2007 bis 2015 gemacht – und im Zweckverband vorgestellt. Ergebnis: Das Bad ist räumlich limitiert, große Verbesserungen sind nicht oder nur mit großem finanziellem Aufwand möglich. Die beiden Stadträte, die im Zweckverband sitzen, reagieren darauf unterschiedlich. Günter Friedrich (Bürger für Görlitz) findet das Bad völlig in Ordnung, wie es jetzt ist: „Natürlich wäre ein Saunaanbau schön, aber finanziell ist das nicht drin.“

Matthias Urban (CDU) hingegen wünscht sich nach wie vor deutliche Verbesserungen, einen besseren Imbiss, eine Rutsche, Wasserspiele und andere Attraktionen. Das habe er auch im Zweckverband angesprochen: „Leider folgt mir der Rest der Verbandsmitglieder nicht.“ Und auch seine eigene CDU-Fraktion setzt beim Haushalt andere Prioritäten, erklärt Urban: „Da komme ich nicht weiter.“

Badleiter Kubitz und sein Team probieren es derweil mit kleinen Höhepunkten. So planen sie am 3. Juni aus Anlass zehn Jahre Neißebad ein kleines Kinder- und Familienfest im Bad und draußen. „Auch sonst wird es im Jubiläumsjahr einige Aktionen geben, etwa zum Valentinstag und zu Ostern“, sagt er. Neuanschaffungen sind hingegen nicht geplant.

