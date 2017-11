Görlitzer Mordprozess wird ohne Angeklagte fortgesetzt Das Landgericht erachtet ihre Anwesenheit für nicht zwingend erforderlich. Ausschlaggebend ist ein Passus in der Strafprozessordnung.

Görlitz. Der Mordprozess gegen Anne-Kartrin Hartmann und Stephan Kuhring wegen Mordes am Nieskyer Philipp W. ist heute in Abwesenheit der erkrankten Angeklagten fortgesetzt worden. Der Prozess drohte zu platzen, weil mit dem heutigen Tag die maximal erlaubte Zeitspanne zwischen zwei Verhandlungstagen erreicht war. Die beiden vergangenen Termin waren wegen der Erkrankung der Angeklagten schon abgesagt worden. Es drohte, dass der komplette Prozess wiederholt werden muss.

Die Lösung für das Landgericht liegt im Paragrafen 231 der Strafprozessordnung. Der Vorsitzende Richter Theo Dahm sagte: „Wir sind davon überzeugt, dass die Angeklagte ihre Verhandlungsunfähigkeit selbst verschuldet hat.“ Anne-Katrin Hartmann habe sich wegen der Symptome eines Leberversagens am 16. Oktober in ärztliche Behandlung begeben. Nachdem relativ schnell Besserung eingetreten war, habe sie das Krankenhaus auf eigene Veranlassung und gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte wieder verlassen. Danach habe sie sich geraume Zeit nicht behandeln lassen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Behandlung, bei jetzt extrem schlechten Leberwerten, erneut aufgenommen. Zurzeit, so die Beurteilung des behandelnden Arztes, sei Anne-Katrin Hartmann nicht verhandlungsfähig. Bis zum nächsten Verhandlungstag am 15. November sei es aber wahrscheinlich, dass die Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten wiederhergestellt sei, eine Weiterbehandlung vorausgesetzt. Und, so schildert es Dahm weiter, mit großer Wahrscheinlichkeit wäre sie heute verhandlungsfähig gewesen, hätte sie ihre Behandlung vor zwei Wochen nicht selbst und gegen den Rat der Ärzte abgebrochen. Für das Gericht ist das der ausschlaggebende Punkt. „Damit hat sie sich vorsätzlich und schuldhaft in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt. Das Gericht kann in diesem Fall die Verhandlung auch ohne Anwesenheit der Angeklagten fortsetzen, außer wir halten ihre Anwesenheit für zwingend erforderlich. Das ist aber nicht der Fall. Frau Hartmann hat ihre Aussage gemacht und dabei geäußert, keine Fragen zu beantworten. Und die Beweisaufnahme ist weit fortgeschritten.“ Der Richter war auch dem Verdacht nachgegangen, dass die Angeklagte das Leberversagen selbst ausgelöst haben könnte, weil sie gegenüber dem psychiatrischen Gutachter geäußert habe, dass früher der Konsum von Crystal ähnliche Symptome wie jetzt ausgelöst habe. Eine entsprechende Untersuchung verlief allerdings laut Dahm ohne Befund.

Der Verhandlungstag gestern war, wie angekündigt kurz. Es wurde lediglich ein Gutachten verlesen und das Vorstrafenregister des Mitangeklagten. Am 15. November, so der Plan, soll die Verhandlung mit den Aussagen der zwei letzten Zeugen und dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen fortgesetzt werden. Eventuell soll es danach schon zu den Plädoyers kommen.

