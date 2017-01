Görlitzer Mini-Schienenwelten Bei Landskron läuft ab Freitag eine Schau mit Modellbahnen.

Wenn die Kleinen über Kleines staunen, ist Modellbahnzeit – am Wochenende in Görlitz. © nikolaischmidt.de

Wer Bier trinkt, sollte auf die Bahn umsteigen. Vor diesem Hintergrund passen vielleicht auch Modellbahnen und die Landskron Brau-Manufaktur gut zusammen. Vom 20. bis 22. Januar findet in der Kulturbrauerei die Modelleisenbahn-Ausstellung 2017 statt.

Die Schau ist nicht zu verwechseln mit der alle zwei Jahre ausgetragenen „Modell+Bahn-Ausstellung“ des Görlitzer Modelleisenbahnvereins. Die läuft erst 2018 wieder, und zwar in der Löbauer Messehalle.

Zu sehen ist unter anderem ein Modell des ET89, ein elektrischer Triebwagen der Deutschen Reichsbahn. Einst bekannt unter dem Namen Rübezahl, schlängelt sich der Zug durch das Hirschberger Tal. Die Strecke führt von Jelenia Góra in Polen ins tschechische Koøenov, genauer den Ortsteil Polubný (Polaun). Die Modellbahn Freunde aus Železný Brod (Eisenbrod) haben sich dieser Schlesischen Gebirgsbahn mit einem Teilnachbau im Maßstab 1:87 angenommen.

Die Modellbauer Martin und Hartmut Hanisch zeigen die Zittauer Schmalspurbahn – und zwar den Anfang 1976 stillgelegten Teil, der vor 1945 von Zittau über Reichenau (heute Bogatynia) nach Friedland (heute Frýdlant) in Böhmen führte. In Modulen haben die Bastler den einstigen Weg in der Größe TT nachvollzogen. Weiter geht es per Modell auch in die Schweiz oder den Wilden Westen. (ihg)

Modelleisenbahn-Ausstellung in der Landskron Kulturbrauerei, 20. bis 22. Januar, jeweils 10 bis 18 Uhr; Eintritt 5, Kinder 3 Euro.

