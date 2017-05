Görlitzer Mädchen leben gefährlich Fußgänger nehmen Verkehr auf der Straße weniger wahr, wenn sie sich ablenken lassen. Der ACE untersucht das mit einer Aktion.

Der Dauerblick aufs Smartphone gilt als schick. Solche Szenen gehören längst zum Stadtbild. © Angelika Emmerling/ACE-Archiv Der Dauerblick aufs Smartphone gilt als schick. Solche Szenen gehören längst zum Stadtbild.

Wie gefährlich das sein kann, wollen Steffen Hannig und der ACE mit statistischen Erhebungen verdeutlichen.

Görlitzer Mädchen sind heiß. Auf Facebook, Whatsapp, Handygespräche. Jede dritte Jugendliche in Görlitz kann Augen, Ohren und Gedanken auch dann nicht von Smartphones & Co. lassen, wenn sie eine Straße überquert. „Das ist kreuzgefährlich“, sagt Steffen Hannig vom Görlitzer ACE, dem Auto Club Europa.

Andererseits ist er verblüfft. Denn nur weibliche Jugendliche fallen bei Kontrollen so oft auf. Während bei Jungs bis schätzungsweise 18 Jahren 14,3 Prozent aller Straßenquerer ohne Blicke auf die Umgebung nur aufs Handy schauen, sind es bei der weiblichen Jugend 31,3 Prozent. Auch Erwachsene fallen mit den kleinen Funkkästchen in der Hand auf, sie kommen allerdings – egal ob Frau oder Mann – nur auf Anteile zwischen fünf und acht Prozent.

Insgesamt liegt Görlitz derzeit mit allen Altersgruppen zusammen bei 14,4 Prozent. „Von den bisher 613 statistisch erfassten, die Straße querenden Fußgängern, ließen 88 nicht von Handy oder Smartphone ab“, berichtet Hannig. Das ähnelt deutschlandweiten Werten, was dem zweitgrößten deutschen Autoklub alarmierend erscheint. Denn Fußgänger setzen sich als schwächste Verkehrsteilnehmer damit selbst Gefahren aus. Deshalb stellt der ACE seine diesjährige Verkehrssicherheits-Aktion unter das Motto „Finger weg!“ und verweist für die Notwendigkeit entsprechender Aufklärung auf jene 31 000 Fußgänger, die jährlich im Straßenverkehr verunglücken, über 500 jeweils tödlich. Zu den Ursachen zählt immer häufiger, dass sich Fußgänger im Straßenverkehr abkapseln: Mit Kopfhörern auf den Ohren und dem Blick aufs Smartphone können sie das Verkehrsgeschehen kaum noch wahrnehmen.

Die gerade angelaufene Aktion bestätigt diesen Trend auch in Görlitz. Die geschilderten Beobachtungen waren bei einstündigen Kontrollen am Demianiplatz, am Zebrastreifen Scultetusstraße und an der Straßenbahn-Endstation Weinhübel gleich – junge Görlitzer Mädchen bilden die negativen Spitzenreiter. „Jeder spricht vom Multitasking, doch es handelt sich dabei um einen gefährlichen Mythos: Niemand kann zugleich Nachrichten checken und auf den Verkehr achten. Das ist eine lebensgefährliche Selbstüberschätzung“, betont Steffen Hannig. Er und seine Vereinsmitglieder werden weitere Kontrollen durchführen, deren Ergebnisse dann in eine bundesweite Studie einfließen, die der ACE im Herbst veröffentlichen will.

Steffen Hannig sagt „Smombies“ zu jenen, die elektronische Begleiter gefährlich falsch nutzen. Aber er hat auch erfahren können, dass noch nicht alle jungen Leute komplett abgeschaltet durch den Tag laufen: „Es fielen uns viele Passanten auf, die entweder ihr Handy vor dem Gang über die Fahrbahn einsteckten oder es zumindest während der Dauer der Querung nicht nutzten.“ Das überall zu erreichen, dazu will der ACE mit seiner Aktion beitragen.

