Görlitzer Liebes-Schau spaltet noch immer Über 4 500 Besucher sahen die Ausstellung auf dem Marienplatz, die Meinungen darüber gehen auseinander.

Stein des Anstoßes: Die Schau der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung machte Station in Görlitz und sorgt immer noch für Debatten. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Eugen Böhler, Familienbeauftragter der Stadt und Pastor der freien evangelischen Gemeinde, hat Görlitz gespalten. Nicht die Stadt an sich natürlich, sondern die Ansichten der Bewohner mit seiner Meinung über die jüngst zu Ende gegangene Ausstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „Große Freiheit“ auf dem Marienplatz. Eugen Böhler fand in einem Schreiben an die SZ zum Teil drastische Worte für die Schau, die vor allem über sexuell übertragbare Infektionen, herkömmlich Geschlechtskrankheiten genannt, aufklären will.

„Zwei Botschaften sind zugespitzt besonders wichtig“, schreibt Eugen Böhler aus seiner Sicht auf die Schau unter anderem. „Erstens: Wenn du bereits 14 bist, dann entdecke deine ,Große Freiheit’, die da heißt: hemmungslos ,ficken, blasen, lecken’ (Veranstalterjargon) und zwar mit jeder/*m, allem und jederzeit.“ Zweitens solle das „Freiheitsabenteuer“ immer mit Kondom erlebt werden, „sonst könnte es an allen deinen Körperöffnungen jucken, kratzen oder schimmeln“. Eine Meinung des Pastors, die bereits in den sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wird.

Dr. Andreas Schleyer bezeichnet sich als „zukünftigen Neubürger von Görlitz“. Der Herr aus Dresden schlenderte über den Marienplatz, sah die Ausstellungsbauten der Bundeszentrale und schaute spontan hinein. Erstaunt sei er über den SZ-Artikel gewesen, der sich mit der Kritik des Familienbeauftragten der Stadt Görlitz befasst. „Wobei mir die Funktion und Bedeutung eines städtischen Familienbeauftragten nicht bekannt war“, schreibt Andreas Schleyer. Steige die Zahl der sexuellen Missbrauchsfälle dadurch, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über Ansteckungsgefahren und -wege informiert sind?, fragt er sich „Wohl kaum. Was für ein Menschen- und Gesellschaftsbild vertritt dieser ,Familienbeauftragte’ der Stadt, wenn er in dieser Ausstellung eine ,ideologische Abrissbirne’ gegen die Moral- und Wertvorstellungen sieht?“, so Dr. Schleyer. „Verhütung und Schutz vor Geschlechtskrankheiten war in den 60er Jahren ein Tabuthema, insbesondere in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, und da war die DDR eventuell zu diesem Thema schon moderner“, teilt er weiter mit. Erfasse die gesellschaftliche Rückwendung, die wir bei der Erstarkung des Rechtspopulismus momentan beobachten, auch die gesundheitliche Aufklärung?, so Andreas Schleyer. „Wenn man der Einschätzung des Familienbeauftragten der Stadt Görlitz folgt, wohl ja - und wenn er fragt, ob für eine solche Kampagne Steuergelder sinnvoll eingesetzt sind, dann kann ich nur mit ja antworten“, schreibt er.

Görlitz war die erste Station der Tour der Bundeszentrale in diesem Jahr quer durch Deutschland. Insgesamt haben 4 588 Personen die „Große Freiheit“ auf dem „Marienplatz“ besucht, davon 881 Personen in rund 40 Schulklassen und anderen Gruppen, teilt die Bundeszentrale mit. „Die Resonanz der Besucher war ganz überwiegend positiv, befürwortend“, so Pressesprecherin Marita Völker-Albert.

Anders als Dr. Schleyer sieht SZ-Leser Hans-Hermann Schneider die Schau. Die hat er zwar selbst nicht besucht. „Aber dem Görlitzer Familienbeauftragten mit seinen Äußerungen zu dieser Ausstellung kann man größtenteils nur zustimmen“, schreibt er. Seine wichtigste Aussage sei die Formulierung, dass Eltern wieder die Hauptverantwortung bei einer vernünftigen Erziehung ihrer Kinder übernehmen sollten.

„Die Stadt Görlitz muss sich künftig überlegen, ob eine Sondergenehmigung für diese Ausstellung auf dem Marienplatz sinnvoll war“, so Hans-Hermann Schneider. Und: „Am Wochenende konnte man seinen Besuchern jedenfalls nicht die Schönheit des Marienplatzes mit seinen Wasserspielen und den Blick auf den Dicken Turm zeigen.“ Die sanierungswürdige Allee in der Elisabethstraße wäre der geeignetere Standort gewesen, so der SZ-Leser..

Dr. Andreas Schleyer wiederum hat seine Zweifel daran, ob „Steuergelder der Bürger und Bürgerinnen der Stadt Görlitz für einen solchen rückwärtsgewandten Familienbeauftragten sinnvoll ausgegeben werden. Daher von mir ein deutliches Ja zu sexueller Aufklärung und zur Aufklärung der Übertragungswege von Krankheiten im Zusammenhang mit sexuellen Aktivitäten und ein deutliches Nein zu Moralvorstellungen von vorgestern“, so der künftige Bürger der Stadt Görlitz.

