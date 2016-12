Görlitzer lieben Sophie und Ben Eltern haben diese Vornamen am ehesten 2016 für ihr neugeborenes Kind gewählt. Manche gaben ihrem Nachwuchs auch gleich mehrere.

Symbolbild. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Sophie bleibt das vierte Jahr in Folge beliebtester Mädchen- und Ben beliebtester Jungenname in Görlitz. Das teilt Sylvia Otto von der Stadt mit. Im Zeitraum vom 1. Januar bis 14. Dezember 2016 hat das Görlitzer Standesamt 784 Kinder beurkundet. Dabei bekamen 499 von ihren Eltern einen Vornamen, 259 zwei Vornamen, 22 drei Vornamen sowie ein Kind mehr als drei.

Die Vornamensstatistik führt bei den Mädchen wieder Sophie (14 Mal), gefolgt von Marie (12) und Mia (10) an. Auf den weiteren Plätzen folgen Charlotte (9), Lena (8), Amelie (7), Emma und Frieda (jeweils 6). Bei den Jungen liegt der Name Ben (11) in Führung. Platz 2 teilen sich Alexander, Leon und Emil (jeweils 10). Dahinter reihen sich Max und Paul (jeweils 8), Karl und Luca (jeweils 7), Jan und Oskar (jeweils 6) und Bruno (5) ein. (szo/tc)

