Görlitzer Landrat darf anbauen Der Kreistag Görlitz stimmt für die Pläne zur Behördenerweiterung. Große Kritik blieb aus, aber es gibt Bedenken zu den Kosten.

Landrat Bernd Lange in seinem Arbeitszimmer an der Bahnhofstraße. Künftig ist er auch noch Chef über Häuser an der Berliner- und der Salomonstraße. © Nikolai Schmidt

Bei so einer wichtigen Entscheidung kommt sogar die Technik ins Stottern. Haben nun alle Kreisräte das Knöpfchen auf der Abstimmungs-Fernbedienung gedrückt? Nein? „Dann lieber noch einmal“, sagt Bernd Lange (CDU) und wiederholt die Prozedur. „Sie müssen den Finger aber auch wieder loslassen“, mahnt der Landrat. Und siehe da: Bei der zweiten Entscheidung darüber, ob das neue Landratsamt in Görlitz gebaut werden soll oder nicht, haben alle anwesenden 82 Kreisräte ihre Stimme abgegeben.

Das Ergebnis ist recht eindeutig: 48 Abgeordnete sagen Ja, 15 Nein, 19 enthalten sich ihrer Stimme. Damit steht fest: Ab 2019 kann zwischen oberer Berliner Straße und Salomonstraße gebaut werden, der neue Verwaltungs-Campus für den Kreis entstehen. Fünf Häuser in der Nachbarschaft des bestehenden Landratsamtes in Görlitz werden einbezogen.

Große Bedenken, Kritik seitens der Kreisräte gab es am Mittwochnachmittag wenig. Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos), der in den vergangenen Wochen harsch gegen die Pläne der Kreisverwaltung gewettert hatte, meldete sich in der Diskussion nicht zu Wort. Das tat derweil Renate Schwarze (SPD). Die Konzentration des Landratsamtes an einem Standort sei eine folgerichtige Entscheidung, so die Kreisrätin.

Aber sie mahnt an, „Kostendisziplin“ einzuhalten. „Wir erwarten eine regelmäßige Berichterstattung zu den Ausgaben“, sagt Renate Schwarze. Derzeit sind über 24 Millionen Euro für den Ausbau des Landratsamtes in Görlitz vorgesehen. Ob diese Summe am Ende tatsächlich reicht, ist allerdings offen. Finanzbeigeordneter Thomas Gampe geht davon aus, dass ein Großteil über Fördermittel finanziert werden kann. Am Ende sollen rund neun Millionen Euro an Eigenmitteln für den Landkreis übrig bleiben. Im Haushalt sind schon knapp sechs Millionen Euro eingestellt. Drei Millionen Euro möchte Thomas Gampe einsparen, weil größere Sanierungen in den Außenstellen nicht mehr nötig sind.

Zudem rechnet der Finanzbeigeordnete mit rund 700 000 Euro aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Häusern des Landratsamtes, etwa an der Otto-Müller-Straße in Görlitz. Was allerdings nicht bedeutet, dass die verbleibenden Außenstellen des Landratsamtes nun gar keine Beachtung mehr finden. In Zittau beispielsweise wird der Komplex an der Hochwaldstraße saniert. „Allerdings nur in dem Maße, wie es tatsächlich notwendig ist“, schildert Thomas Gampe. In dem Fall werden zwei Millionen Euro unter anderem in Dach und Fassade gesteckt. Sanierungspläne gibt es auch für Löbau. In Niesky und Weißwasser sei hingegen alles in Ordnung.

Bei aller Konzentration: Dass Bürger des Landkreises in Zukunft wegen jedes Antrags ans Amt nach Görlitz reisen müssen, das soll es nicht geben. Zum einen bleiben beispielsweise die Jobcenter in den Außenstellen. „Und wir richten Bürgerbüros ein“, sagt Thomas Gampe. Hier sollen die Kreisbewohner ihre Anliegen loswerden und diese dank einer „digitalen Akte“ auch schnell bearbeitet werden. Die Kosten für diese künftigen Bürgerbüros sind allerdings noch nicht in den aktuellen Planungen für die Landratsamt-Erweiterung enthalten.

Offen ist auch, ob es in Görlitz künftig einen neuen Saal auf dem Verwaltungs-Campus für Kreistagssitzungen und andere Veranstaltungen geben wird. Dieses Detail wurde am Mittwoch nicht mit beschlossen. Thomas Pilz (Bündnisgrüne), hält so einen Neubau für unnötig. Der Mittelherwigsdorfer erinnert an die 1990er Jahre, als der Kreistag Zittau in unterschiedlichen Gemeinden tagte. „Wir sollten mit unseren Sitzungen wieder in die Städte und Dörfer des Kreises gehen, hin zu den Bürgern“, regt er an.

Bei Schwerpunktthemen sei das durchaus machbar, findet Landrat Bernd Lange. Andererseits gibt er zu bedenken, sei dies schwierig, allein wegen des technischen Aufwandes. Auch Sebastian Wippel (AfD) erteilt einem neuen Kreistagssaal eine Absage. „Wir fühlen uns im Berufsschulzentrum doch sehr wohl“, sagt der Görlitzer. Und, so fragt er, ist das gesamte Vorhaben Anbau Landratsamt tatsächlich wirtschaftlich? „Auch Fördermittel sind schließlich Steuergelder“, so der AfD-Abgeordnete.

Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben, versichert der Finanzbeigeordnete. Er wisse, sagt Thomas Gampe, dass es für die Städte, aus denen Arbeitskräfte abgezogen werden, einen großen Einschnitt bedeutet – gerade für Löbau. Von bislang 320 Arbeitsplätzen werden allein von dort 170 in die Kreisstadt verlagert. „Aber wir haben in Görlitz für die Verwaltung für die Zukunft ein schlüssiges Gesamtkonzept“, sagt Thomas Gampe.

