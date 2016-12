Görlitzer kümmern sich um Zittauer Flüchtlinge Der Landkreis Görlitz hat den Vertrag mit dem DRK gekündigt. Die Neuen haben bereits Erfahrung mit der Aufgabe.

Im Lutherhaus feierten die Flüchtlingsfamilien aus Zittau dieser Tage eine Weihnachtsfeier. Ab kommendem Jahr wird sich nicht mehr das DRK Zittau, sondern der ASB Görlitz um sie kümmern. © Rafael Sampedro

Der Saal im Lutherhaus in Zittau ist gut gefüllt. Obwohl viele der Flüchtlinge das Weihnachtsfest aus ihrer Heimat nicht kennen, kommen sie zu Stollen und Kaffee in dem Kirchenraum zusammen. Pfarrer Johannes Weiß stimmt mit seiner Gitarre einige weihnachtliche Lieder an. Es ist ein fröhlicher, ausgelassener Nachmittag. Und doch weht auch ein Hauch von Abschied durch den Saal. Zum letzten Mal feiern die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit den Flüchtlingen die Weihnachtszeit. Ab Januar ist das DRK Zittau nicht mehr für die Betreuung der dezentral untergebrachten Flüchtlinge zuständig. Der Landkreis hat den Vertrag zum Jahresende gekündigt. Mit der bisherigen Betreuung habe dies nichts zu tun, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung. Das DRK Zittau habe bisher wie alle anderen Partner eine sehr gute Arbeit geleistet, sagt Kreissprecherin Marina Michel.

Es habe zwar Verhandlungen mit dem Kreis über einen neuen Vertrag gegeben, wie DRK-Geschäftsführer Uwe Lammel bestätigt. Doch über den Vertragsinhalt und die künftige Finanzierung der Flüchtlingsbetreuung haben beide Seiten keine Einigung erzielt. Das bejaht auch die Pressesprecherin des Landkreises auf SZ-Anfrage. Der Vertrag sollte demnach ab dem 1. Januar an den sich stark veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Aus gut informierten Quellen ist zu erfahren, was das bedeutet: Die Betreuer sollten weniger Geld erhalten. Die in eigenen Wohnungen lebenden Flüchtlinge in der gewohnten Qualität zu betreuen, sei aber zu den angebotenen Konditionen nicht möglich gewesen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Erst jüngst hatte es Streit wegen der Finanzierung der Frauenschutzwohnungen im Kreis gegeben. Die beiden bisherigen Betreiber, die Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz und die Hillersche Villa, wollten unter der künftigen finanziellen Ausstattung diese Leistung nicht mehr anbieten. Im November hatte der Gesundheitsausschuss des Kreistages dann beschlossen, dass der Verein „Soziale Projekte Zittau“ ab 1. Januar eine Frauenschutzwohnung in der Mandaustadt einrichten wird.

Auch die dezentral untergebrachten Flüchtlinge in Zittau und Großschönau – es handelt sich etwa um 100 Personen – hängen ab Januar nicht in der Luft. Der Kreis hat den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Görlitz mit deren Betreuung beauftragt. Der ASB kümmert sich schon in Görlitz um Flüchtlinge. Es handelt sich dort um etwa 60 Familien in dezentraler Unterbringung, wie die zuständige ASB-Bereichsleiterin Andrea Werner mitteilt.

Die Betreuung erfolgt hier durch regelmäßige Kontakte in den Wohnungen der Flüchtlinge, um eine intensive Unterstützung bei Alltagsproblemen zu gewährleisten. Bank-, Behörden-, Versicherungs- und sonstige Angelegenheiten werden von den ASB-Mitarbeitern vorbereitet und bei Bedarf begleitet. Es gehe vor allem aber auch um Hilfe zur Selbsthilfe, um den Menschen einen Weg in die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu eröffnen und damit zu einer gelingenden Integration beizutragen, sagt Frau Werner.

Kaum anders soll die Betreuung der Zittauer Flüchtlinge erfolgen, versichert die ASB-Mitarbeiterin. Die Betreuung erfolge ähnlich den Leistungen, die durch das DRK erbracht wurden. „Es wird eine Mitarbeiterin in Zittau vor Ort sein beziehungsweise zwischen den zu betreuenden Asylbewerbern in Zittau und Großschönau pendeln“, erklärt Frau Werner. Da die Mitarbeiterin regelmäßigen Kontakt zu den Flüchtlingsfamilien haben wird, seien die bestehenden Sprechzeiten im Ordnungsamt mit der ASB-Mitarbeiterin vorerst ausreichend, teilt Henri Burkhardt, Bereichsleiter für Geschäftsbesorgung, auf SZ-Anfrage mit. „Sollte sich der Bedarf ändern, können feste Sprechzeiten im Objekt der ASB-Sozialstation in der Lessingstraße in Zittau eingerichtet werden“, fügt er hinzu. Eine Übergabe sei vor Weihnachten erfolgt, so Burkhardt. Auch mit den ehrenamtlichen Helfern will der ASB weiterhin zusammenarbeiten. In Zittau gibt es unter anderem das Willkommensnetzwerk, dessen Mitglieder sich für Flüchtlinge engagieren. Es gibt jedoch auch Bedenken, dass durch die Veränderung in der Flüchtlingsbetreuung mehr ehrenamtliches Engagement notwendig sein könnte. Das DRK habe oft als Lotse und Koordinator fungiert und sich bis vor Kurzem auch sehr aktiv im Willkommensnetzwerk eingebracht.

Ganz verabschieden wird sich das DRK von der Flüchtlingsarbeit nicht. Die zentrale Betreuung in der Zittauer Gemeinschaftsunterkunft am Portsmouther Weg werde durch die DRK Wohnen im Alter Zittau GmbH in gewohnter Qualität fortgeführt, erklärt Uwe Lammel. Das DRK übernimmt hier die soziale Betreuung im Auftrag der Asyl-Betreuungs- und Beherbergungsgesellschaft (ABUB). Das Unternehmen betreibt das Flüchtlingsheim am Portsmouther Weg wie auch die zweite Zittauer Gemeinschaftsunterkunft an der Sachsenstraße. Im Heim Sachsenstraße führt die ABUB die soziale Betreuung in eigener Trägerschaft durch. Außerdem übernimmt das DRK Zittau weiterhin die Rückkehrberatung. Das Beratungsangebot ist mit 30 Stunden pro Woche vereinbart. Die Beratung wird an fünf Standorten im Landkreis angeboten. Zur Erfüllung der Aufgabe hat das DRK Zittau sich im Norden des Kreises einen Kooperationspartner gesucht, den DRK-Kreisverband Stadt und Land.

Positive Nachrichten gibt es auch für Löbau und Ebersbach. Das DRK Löbau wird hier die Betreuung der dezentral untergebrachten Flüchtlinge weiterhin übernehmen. Der Vertrag sei jetzt für 2017 verlängert worden, wie Marina Michel erklärt.

Momentan hält der Landkreis noch rund 420 Wohnungen für Flüchtlinge vor. Die Zahl soll demnächst um 100 verringert werden, später sollen noch einmal weitere 150 Wohnungen wegfallen.

Die Neuvergabe der Betreuung der dezentral untergebrachten Flüchtlinge in Zittau hat für das DRK Zittau personelle Konsequenzen. Die lassen sich laut Uwe Lammel nicht vermeiden. Die befristeten Verträge der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter laufe demnach zum 31. Dezember dieses Jahres aus.

