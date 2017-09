Görlitzer Klinikum gewährt Einblicke

Das Klinikum-Maskottchen freut sich auf viele Besucher. © Klinikum

Das Städtische Klinikum Görlitz ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für seine Patienten da. Mehr als 1 300 Mitarbeiter kümmern sich auf den Stationen und Kliniken, in den Funktions- und Verwaltungsbereichen um die Erkrankten und ihre Angehörigen – Feiertage und Wochenenden eingeschlossen. Die Türen sind immer geöffnet.

Am Sonnabend, von 10 bis 15 Uhr, können Interessierte das Görlitzer Klinikum einmal ganz unabhängig vom eigenen Gesundheitszustand kennenlernen. Führungen, Informationsstände, Workshops, Gesundheitstests und Vorträge ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhausalltags. Besucher können ihr Wissen in der Ersten Hilfe auffrischen oder lernen, wie man einen Gips anlegt. Beim Trainingsparcours der Physiotherapie werden Koordination und Gleichgewicht auf die Probe gestellt. Wer den Alterssimulationsanzug GERT anzieht, kann erfahren was es bedeutet, alt zu sein. Träger des GERT erleben Einschränkungen im Hör- und Sehvermögen sowie in der Motorik. Spannend wird es auch in der Radiologie: Besucher können den CT, den MRT und das moderne Angiographiesystem besichtigen. Die Teams aus der Anästhesie und dem OP zeigen den Aufwachraum sowie einen Intensivarbeitsplatz. Ernährungsberatung, Atemalkoholtests, Vorträge, Labor- und Pathologieführungen sind weitere Höhepunkte. Mehr als 36 Berufsbilder gibt es im Klinikum Görlitz - vom Verwaltungsmitarbeiter bis zum Röntgenassistenten. Wer sich für Karrieremöglichkeiten, Berufe und Ausbildung interessiert, dem steht das Team der Personalabteilung gern Rede und Antwort.

Das Klinikum lädt auch zum Kinderschminken, Becherstapeln, zur Seifenblasenshow und zum Bau von Insektenhotels ein. Für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Stellen gesorgt. Die Gäste können einen schönen Tag von 10 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Girbigsdorfer Straße erleben und bei einem Quiz tolle Preise gewinnen.

zur Startseite