Görlitzer ist Geographie-Meister Tony Wagner ist sachsenweit der Beste seines Jahrganges in der Oberschule. Und es gibt einen Rekord.

Geographie-Meister Tony Wagner. © Kultusministerium

Tony Wagner von der Scultetus-Oberschule Görlitz (Klasse 10) und Göram L. Kamanda von der Oberschule Halsbrücke (Klasse 7) sind Sachsenmeister der 11. Geographie-Olympiade für Oberschüler. Insgesamt 24 Finalisten kämpften in Dresden um den Titel. Als Preise für die besten Sechs der Klassen 7 und 10 gab’s Rucksäcke, Globen, Schreibsets, Bücher und Gutscheine. „Sie können stolz auf ihre Leistung sein“, sagt Kultusministerin Brunhild Kurth. Dieses Jahr haben sich 229 Oberschulen mit 18 855 Schülern an dem vierstufigen Wettbewerb beteiligt. Das ist ein neuer Teilnehmerrekord. „Das große Interesse haben wir in erster Linie unseren Lehrern zu verdanken. Mit ihrer Begeisterung für ihr Fach, schaffen sie es, die Schüler mitzureißen“, so Brunhild Kurth. Schüler über den Unterricht hinaus für ein Fach und Testsituationen zu begeistern, sei bei der heutigen Konkurrenz an Freizeitangeboten und kein Kinderspiel. Umso höher sei hier das Engagement der Lehrer einzuschätzen.

Die Aufgaben erstellten die Fachberater Geographie der Oberschulen. Dabei wurden von den Schülern beider Klassenstufen komplexes geographisches Wissen, topographische Kenntnisse und geographisches Allgemeinwissen gefordert. (SZ)

