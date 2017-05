Görlitzer holt die großen Titel Lars Kaufmann führt Frisch Auf Göppingen zum EHF-Pokal und die Karriere zum perfekten Ende.

Lars Kaufmann bejubelt erst ein Tor und dann den Erfolg. © dpa

Weltmeister, Champions-League-Erfolg, Cupgewinner: Lars Kaufmann hat die großen Handball-Titel gewonnen. Im Rampenlicht stand er dabei nie. Beim EHF-Pokal-Sieg von Frisch Auf Göppingen war der gebürtige Görlitzer der gefeierte Mann. Zum Ende seiner Karriere führte er seinen in der Bundesliga kriselnden Klub als Außenseiter zum Sensationstriumph.

„Ein unvergesslicher Tag für mich“, sagte der erfahrene Rückraumspieler nach seiner Acht-Tore-Gala beim 30:22 im Finale gegen die favorisierten Füchse Berlin. Er wusste nicht so recht, wie ihm geschah, als er auch noch zum wertvollsten Spieler der Endrunde gekürt wurde. „Besser kann es nicht laufen. Das ist für mich der perfekte Abschluss“, sagte der 35-Jährige, der bei den Schwaben im Sommer keinen neuen Vertrag bekommt und aufhört.

Trainer Magnus Andersson wusste, bei wem er sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung des Tabellenzwölften bedanken musste. „Lars hat so ein tolles Spiel abgeliefert. Er hätte auch aus der Umkleidekabine getroffen“, sagte der Däne und wies mit einer Handbewegung auf den Zwei-Meter-Hünen, der noch lange nach dem Schlusspfiff die Ovationen der Fans in der ausverkauften EWS-Arena genoss.

Nach harten Wochen im Abstiegskampf war das Finalwochenende für Kaufmann eine besondere Genugtuung. Die wenigen Einsatzzeiten nagten an seinem Gemüt. Im Halbfinale spielte der wurfgewaltige Halblinke keine Sekunde. Im Endspiel avancierte er zum Matchwinner. „Das gibt mir ein bisschen von dem zurück, was ich in den vergangenen Jahren vermisst habe.“

Zuletzt wurde es ruhig um ihn. Zwar gewann Kaufmann von 2011 bis 2015 bei der SG Flensburg-Handewitt die großen Trophäen, aber in die Hauptrolle schlüpfte er dabei nur selten. Als die Norddeutschen 2014 in der Champions League siegten, war der Weltmeister von 2007 aufgrund einer schweren Knieblessur zum Zuschauen verdammt. Sein letztes von 132 Länderspielen bestritt er im September 2012. (sid)

