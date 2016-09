Görlitzer Herolde auf Einheits-Tour

zurück Bild 1 von 5 weiter So kennt man die Landskron-Herolde als Formation. Mit Trommeln und Fanfaren waren sie auch in München gern gesehene Gäste. So kennt man die Landskron-Herolde als Formation. Mit Trommeln und Fanfaren waren sie auch in München gern gesehene Gäste.

In Ostdeutschland gehörten Erfurt, Potsdam, Berlin, Schwerin zu den Auftrittsorten. Unser Bild: Alles begann in Dresden.

In Saarbrücken bezog ein Herold Posten über dem Festgelände. Was hatte er da gut im Blick? Natürlich das Landskron-Bierzelt.

Musikanten in Schwimmwesten. In Kiel, Bremen oder wie hier bei Hannover war das eine besondere Herausforderung.Fotos: Sammlung Noack



Fast kein Tag der Deutschen Einheit ohne Landskron Herolde: Seit 17 Jahren gestalten die Görlitzer Musikanten die zentralen Feiern mit, bereichern dabei die jeweilige Präsentation der Zipfel-Orte. An diesem Wochenende fahren sie nach Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt ist nach dem Jahr 2000 zum zweiten Mal Gastgeber. Nur dreimal fehlten die Herolde: In Mainz war 2001 wegen 9/11 Rücksicht geboten, für Magdeburg 2002 fehlten einige Mitspieler und an Hamburg 2008 zeigte die Stadt Görlitz kein Interesse. Sonst aber belebten die Herolde überall zwischen Kiel und München die Straßen. „Ehren-Herold“ Alfred Noack hat dabei dokumentiert, wie farbenfroh für Görlitz geworben wird. (SZ/rs)

