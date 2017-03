Görlitzer Haustüren halten offenbar Einbrechern stand

Symbolbild. © dpa

Görlitz. Unbekannte haben am Sonnabendnachmittag versucht, die Türen von Wohnhäusern in der Büchtemannstraße und der Pestalozzistraße aufzuhebeln. Das berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz. Sie scheiterten allerdings bei ihrem Vorhaben. Zurück blieb ein Sachschaden von insgesamt etwa 3 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

