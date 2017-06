Görlitzer Feuerwehrleute werden Beamte Die Stadt rechnet für 15 Mitarbeiter mit zusätzlichen Kosten von 740000 Euro. Trotzdem sieht sie keinen anderen Weg.

Hier ist es nur eine Rettungsübung auf dem Autobahnrastplatz Ludwigsdorf an der A 4. Doch die Feuerwehr wird immer wieder auch zu Bränden und zur Hilfe bei der Rettung von Verletzen gerufen. © nikolaischmidt.de

Siegfried Deinege macht Druck. Schon im August will der Görlitzer OB die ersten Feuerwehrleute verbeamten. Mit dem Brandschutzbedarfsplan sei ja beschlossen worden, dass ein Teil der Angehörigen der Görlitzer Berufsfeuerwehr in den Beamtenstatus gehoben werden kann. Nur umgesetzt wurde dieser Beschluss noch nicht. „Aber um die Kapazitäten der Feuerwehr sicherzustellen, ist das einfach notwendig“, sagte Deinege diese Woche im Verwaltungsausschuss, wo die Stadträte über die Verbeamtungen informiert wurden.

Aktuell sind von den 62 Angehörigen der Görlitzer Berufsfeuerwehr 32 Beamte und 30 Angestellte. Dazu kommen derzeit noch vier Anwärter in einem Beamtenverhältnis auf Probe. Offenbar geht es dem OB auch darum, innerhalb der Berufsfeuerwehr keine Zwei-Klassen-Behandlung mehr zu dulden, denn von 2000 bis 2004 wurde schon einmal verbeamtet. Das wurde dann wieder eingestellt, wohl aus Kostengründen. Doch das hatte für die Stadt Folgen. „Das Personal, das wir ausgebildet haben, ist zum Teil in andere Städte gewechselt, weil es dort Verbeamtungen gab“, sagt der OB. Die Stellen in Görlitz mussten neu besetzt werden – oft mit Leuten, die in anderen Städten verbeamtet waren – und es nach ihrem Wechsel nach Görlitz auch blieben. „So etwas verbessert die Stimmungslage innerhalb der Wehr ja auch nicht gerade“, erklärt Deinege.

Für mehr Gerechtigkeit sollen nun auch wieder Görlitzer Wehrleute verbeamtet werden. Allerdings nicht alle, denn die betreffenden Mitarbeiter dürfen zum Beispiel nicht älter als 47 Jahre sein. 15 Arbeitnehmer erfüllen derzeit die formalen Kriterien. Bei ihnen müssen nun weitere Voraussetzungen überprüft werden, etwa die gesundheitliche Eignung. Wenn auch das gegeben ist, können sie verbeamtet werden. Im Haushalt hat die Stadt das nötige Geld schon eingestellt. Neben dem Brandschutzbedarfsplan ist das die zweite Grundlage, die im Vorfeld erfüllt sein muss. Jetzt braucht es keinen zusätzlichen Stadtratsbeschluss mehr. Stattdessen kann der OB allein die Feuerwehrleute verbeamten, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

Paradoxerweise erreichen die Personalausgaben für Beamte bei einem normalen Lebensverlauf während der aktiven Dienstzeit durchschnittlich nur etwa 89 Prozent der Ausgaben für Arbeitnehmer. Doch das ist eben nur der Durchschnittswert. Je mehr Kinder ein Kollege zum Beispiel hat, desto mehr wirkt es sich auch finanziell aus. Und: Bezieht man die Ausgaben für die Versorgungsbezüge mit ein, übersteigen die Personalausgaben für Beamte die vergleichbarer Arbeitnehmer um etwa drei Prozent. Vor allem betrifft es das Rentenalter. Die Stadt geht in ihrer Modellrechnung davon aus, dass die Beamten mit 60 Jahren in Rente gehen und ein durchschnittliches Lebensalter von 80 Jahren erreichen. Bezogen auf die gesamte Lebenszeit liegen die Mehrkosten für 15 zusätzliche Beamte nach der Modellrechnung der Stadt bei etwa 740000 Euro. Die Realität kann davon am Ende freilich auch abweichen.

Trotzdem plädiert Deinege ganz klar für die Verbeamtung, denn die Feuerwehr sei wichtig: „Wir haben in Görlitz viel Altbausubstanz, da kann auch viel Gravierendes passieren.“ Und in den vergangenen Jahren habe es einige große, gefährliche Einsätze gegeben, bei denen sich gezeigt habe, wie wichtig eine handlungsfähige Feuerwehr ist. Für eine Verbeamtung hatte Anfang des Jahres auch schon Brandrat Uwe Restetzki, der Leiter der Feuerwehr Görlitz, argumentiert. „Sachsen hat acht Berufsfeuerwehren“, hatte Restetzki damals erklärt. Außer in Plauen werde in allen diesen Wehren mittlerweile auf Beamte gesetzt. Auch Dieter Gleisberg (CDU) stellt sich hinter die Verbeamtung, trotz der Kosten: „Wenn wir ständig Feuerwehrleute ausbilden, die dann in andere Städte gehen, hilft uns das finanziell auch nicht.“

