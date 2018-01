Görlitzer Feinstaub hält sich in Grenzen Messungen zeigen: Das Feuerwerk zu Silvester hat die Luftwerte über der Stadt kaum beeinflusst.

Silvesterfeuerwerk in Goerlitz/Zgorzelec. Fotografiert von Zgorzelec. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Die Silvesterböller haben in Görlitz nicht zu einer Feinstaubbelastung geführt. Das geht aus den vom Sächsischen Landesamt für Umwelt veröffentlichten Messwerten hervor. Danach wurden am 31. Dezember zehn Mikrogramm ermittelt. Das stieg am 1. Januar lediglich auf 13 und sank am 2. Januar auf einen Wert von sieben. Der Tagesgrenzwert für Feinstaub beträgt 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft und darf nur an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden. An der Görlitzer Messstation an der Zeppelinstraße wurde das mit 21 Überschreitungstagen 2017 eingehalten, in den Jahren davor ebenfalls. Überschreitungen der zulässigen Werte hat es in Görlitz seit 2011 nicht mehr gegeben. Viel gegen Feinstaub tun könnte die Stadt Görlitz aber ohnehin nicht, denn die Analyse der Partikel ergibt einen Anteil von rund drei Viertel Ferneintrag. Hauptverursacher ist also die Region jenseits der Neiße. (SZ/rs)

www.luft.sachsen.de

