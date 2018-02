Görlitzer fährt ab Sonnabend zum Nordkap David Siebert startet bei einer Winter-Rallye. Davon profitiert das Görlitzer Kinderheim.

David Siebert aus Görlitz will zusammen mit einem früheren Kollegen an der Rallye Baltic Sea Circle rund um die Ostsee teilnehmen. Am Sonnabend geht es los. Den 19 Jahre alten Galloper, der im Hintergrund zu sehen ist, haben sie extra für die Tour gekauft. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Auf die Spendensumme ist David Siebert jetzt schon stolz: 3 244 Euro für wohltätige Zwecke haben er und sein früherer Kollege Sascha Giebelhausen in den vergangenen Monaten gesammelt. Das gehört zu den Spielregeln der Rallye Baltic Sea Circle, zu der die beiden 32-Jährigen am Sonnabend von Hamburg aus starten. 7 500 Kilometer in zehn Ländern müssen die Teilnehmer binnen 15 Tagen zurücklegen – ohne GPS, ohne Autobahnen und in Autos, die mindestens 15 Jahre alt sind. Richtig hart wird es, wenn man bedenkt, dass die Rallye um die Ostsee und zum Nordkap vom 24. Februar bis 10. März läuft – also im Winter, wenn auf manchen Streckenabschnitten minus 30 Grad auftreten können.

Doch wer 15 Tage lang Spaß hat, sich vergnügt, der soll auch etwas Gutes tun. Deshalb die Spendensammlung, von der 1 422 Euro für das Kinderheim in Weinhübel bestimmt sind. Davon soll eine Reittherapie für Kinder bezahlt werden. Das erste Halbjahr (750 Euro) ist vollständig gedeckt, beim zweiten fehlen aktuell noch 78 Euro.

