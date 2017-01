Görlitzer erhält Medizin-Preis Tobias Moser forscht über das Ohr, um Schwerhörigkeit besser zu behandeln. Jetzt werden seine Forschungen gewürdigt.

Der gebürtige Tobias Moser erhält einen angesehenen Forschungspreis.

Geboren und aufgewachsen in Görlitz, Medizin-Studium in Leipzig und Erfurt, jetzt Neurowissenschaftler an der Universität Göttingen: Der 48-jährige Tobias Moser leistet als Professor und Institutsleiter in Göttingen Pionierarbeit, um zu verstehen, wie die Signale im Ohr verarbeitet werden und welche neuen Therapien zur Behandlung von Schwerhörigkeit daraus entwickelt werden können. Dafür hat ihm jetzt die Hamburger Ernst-Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung den gleichnamigen Preis für Medizin verliehen. Sie ist eine der renommiertesten Auszeichnungen auf diesem Gebiet in Deutschland und wird am 19. Mai verliehen. Mit Moser erhält auch noch ein Strukturbiologe aus Zürich die Auszeichnung. Beide teilen sich das Preisgeld in Höhe von 300000 Euro.

Wie werden Geräusche von unserem Gehör aufgenommen? Wie erhalten wir innerhalb weniger Sekundenbruchteile eine akustische Information? Das erforscht Tobias Moser mit seinem Team an der Universität Göttingen sowie an Max-Planck-Instituten und entwickelt darüber hinaus Gentherapien gegen Schwerhörigkeit. „Ich bin von Natur aus neugierig und möchte den Dingen intensiv auf den Grund gehen“, erklärt der Vater von drei Kindern. Das hat ihm schon in der Vergangenheit zahlreiche Preise eingebracht. Moser ist ein hoch angesehener Neurowissenschaftler, der in der ersten Liga der deutschen Forschung eine Rolle spielt. So ist er beispielsweise Mitglieder der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Naturforscher.

