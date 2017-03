Görlitzer Eltern müssen draufzahlen Der Stadtrat in Görlitz hat am Donnerstagabend die Erhöhung der Kitabeiträge beschlossen. Die Ermäßigung für Geschwisterkinder fällt nun geringer aus.

Symbolbild Kita © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Nun ist es beschlossen: Kita, Hort und Krippe werden ab April teurer. Nach wochenlanger Debatte hat der Stadtrat der neuen Satzung über die Kita-Gebühren am Donnerstagabend zugestimmt.

Am Ende fiel die Anhebung zwar nicht ganz so extrem aus wie ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen, dafür hatten die Fraktionen sich eingesetzt.Trotzdem müssen Eltern, die ihre Kinder in Görlitzer Einrichtungen betreuen lassen, künftig mitunter über 200 Euro im Jahr mehr aufbringen. So steigen beispielsweise die Gebühren für die neunstündige Krippenbetreuung um 6,97 Euro auf 191,39 im Monat.

Wer alleinerziehend ist und mehrere Kinder in einer Einrichtung hat, bekommt nun fünf Prozent weniger Geschwisterermäßigung. Hier werden die Sätze an die Beträge angepasst, die im übrigen Landkreis Görlitz schon länger gelten. Die Stadt hatte das mit dem Landkreis im vergangenen Jahr so ausgehandelt – bekommt im Gegenzug aber Geld für die Denkmalpflege. Einer der Knackpunkte in den Diskussionen war, wer die Mehrkosten dafür übernimmt: Stadt oder Eltern. Hier gibt es nun Einigkeit.

Die Stadt wird die Summe kompensieren und sie nicht komplett auf die Eltern abwälzen. Die aktuelle Kita-Satzung stammt noch von 2010. Seitdem sind allerdings die Betriebskosten erheblich gestiegen, wegen Tarifanpassungen sind die Personalkosten nach oben geklettert. Mehrere Stadträte und auch OB Deinege betonten, sich die Erhöhung nicht leicht gemacht zu haben, sie sei aber unumgänglich.

Die neuen Gebühren*:

Krippe/Tagespflege: 9 Std.: 191,39 (V/LG.) – 172,25 (AZ); 6 Std.: 127,59 (V/LG) – 114,83 (AZ); 4,5 Std.: 95,70 (V/LG) – 86,13 (AZ)

Kindergarten/Tagespflege: 9 Std.: 119,25 (V/LG) – 107,33 (AZ); 6 Std.: 79,50 (V/LG) – 71,55 (AZ); 4,5 Std.: 59,63 (V/LG) – 53,66 (AZ)

Hort: 6 Std.: 69,76 (V/LG) – 62,78 (AZ); 5 Std.: 58,13 (V/LG) – 52,32 (AZ); 2 Std.: 22,25 (V/LG) – 20,93 (AZ)

alle Angaben in Euro, alle Werte bezogen auf das 1. Kind; V/LG – Verheiratet/Lebensgemeinschaft; AZ – Alleinerziehende

Die Zahlen haben wir nachträglich, um 20.37 Uhr, in den Beitrag eingefügt.

