Görlitzer Eisbahn wird morgen eröffnet Bis zum 7. Januar können Kinder und Erwachsene auf der Eisfläche auf dem Obermarkt Spaß haben. Wer Veranstaltungen im Warmen sucht, findet Tipps im sz-veranstaltungskalender.com.

Eislaufen unter freiem Himmel – wo könnte dies schöner sein als vor der historischen Kulisse der Görlitzer Altstadt? In diesem Jahr gibt es zum zweiten Mal die Möglichkeit, auf der 15 mal 21 Meter großen Eisfläche Spaß zu haben . Auf dem Obermarkt vor der Dreifaltigkeitskirche lädt ab Freitagnachmittag, 15 Uhr, eine romantische Eislaufbahn alle großen und kleinen Schlittschuhläufer zum Rundendrehen ein. Egal ob allein, mit Kollegen, Familie oder Freunden – die Eislaufbahn garantiert ein winterliches und aktionsreiches Erlebnis. Es besteht auch die Möglichkeit, sich in einer beheizten Hütte aufzuwärmen und bei einem Glühwein oder Punsch das rege Treiben auf dem Eis zu beobachten. Geöffnet ist die Eisbahn ab Freitag bis zum 7. Januar täglich außer am Totensonntag. Öffnungszeiten sind am Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr (mit zwei Eiserneuerungspausen um 14 Uhr und 17.30 Uhr); am Freitag und Sonnabend von 10 bis 21 Uhr (Pausen 13, 16.30 und 19 Uhr). Zur Eröffnung am Freitag und am 23. Dezember wird ein DJ für Musik sorgen. Einmal Eislaufen kostet vier Euro (Kinder bis 17 Jahre 2.50 Euro). Saisonkarten sind für 44 Euro (25 Euro) zu haben. Schlittschuhe können für drei Euro ausgeliehen werden. Lauflernhilfen stehen nach Verfügbarkeit kostenfrei zur Verfügung. Kinder unter sieben Jahren sind nur in Begleitung Erwachsener zugelassen, denen die volle Verantwortung für die Sicherheit und das Verhalten des Kindes obliegt.

zur Startseite