Görlitzer Chefarzt in der Impfkommission

Hans-Christian Gottschalk, Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum © Pawel Sosnowski

Görlitz. Dr. Hans-Christian Gottschalk, Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Klinikum Görlitz, ist erneut als Mitglied in die Sächsische Impfkommission berufen worden. Das teilte Kliniksprecherin Katja Pietsch mit. Gemeinsam mit zwölf weiteren Medizinern aus ganz Sachsen wird es seine Aufgabe sein, fortlaufend die Entwicklungen im Impfschutz und bei Impfstoffen zu beobachten und zu diskutieren.

Das Expertengremium leistet umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürger für die Notwendigkeit von Impfungen zu sensibilisieren. „Da in Deutschland keine Impfpflicht besteht, müssen wir darüber aufklären, wie lebenswichtig Impfungen sein können“, sagt Dr. Gottschalk, der sich bereits seit mehr als 13 Jahren für den Impfschutz in Sachsen engagiert. Er weiß, dass es viele Impfgegner gibt. Dabei könne zum Beispiel eine Masernerkrankung bis zum Tode führen. „Der Nutzen einer Impfung ist weitaus größer als das Risiko unerwünschter Impfnebenwirkungen“, sagt Dr. Gottschalk. Deshalb appelliert er auch bei seiner Arbeit als Kinderarzt im Klinikum an einen ausreichenden Impfschutz für Eltern und Kinder. Die Empfehlungen der Impfkommission dienen der obersten Landesgesundheitsbehörde als Entscheidungsgrundlage für die öffentliche Empfehlung von Schutzimpfungen. (SZ)

