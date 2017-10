Görlitzer Brückepreis wird am Freitag verliehen Erzbischof Alfons Nossol nimmt die Auszeichnung im Theater entgegen – Karten gibt es noch.

So sieht der Internationale Brückepreis aus. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Am kommenden Freitag vergibt die Europastadt Görlitz/Zgorzelec zum 22. Mal den Internationalen Brückepreis. Der Preisträger des Jahres 2017 ist der ehemalige Erzbischof von Oppeln Prof. Dr. Alfons Nossol. Wie die Gesellschaft zur Verleihung des Preises ausführt, hat er sich Zeit seines Lebens mit Nachdruck und persönlichem Einsatz für einen Brückenschlag zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und verschiedenen Glaubens eingesetzt. Dabei wirkte er regional als Bischof seiner Diözese wie international als Mitglied des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen oder als Vorsitzender der Ökumenekommission der polnischen Bischofskonferenz. Nossol sei, wie die Gesellschaft ausführt, „eine Persönlichkeit, die mit der Authentizität ihres eigenen Lebens und ihrem unbeirrbaren Eintreten für Verständigung und Versöhnung der Völker Europas den kommenden Generationen Vorbild, Ermutigung und Perspektive sein kann“.

Der Festakt zur Verleihung des Internationalen Brückepreises findet am 3. November 2017 ab 19 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Theater der Stadt Görlitz statt. Die Laudatio auf den Preisträger hält der langjährige Vorsitzende des Zentralrates der Katholiken in Deutschland und Wissenschaftsminister des Freistaates Sachsen Prof. Dr. Hans Joachim Meyer. Ein Grußwort des Freistaates bei der Veranstaltung wird der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich halten. Karten für den Festakt sind kostenfrei erhältlich an der Kasse des Senckenberg Museums für Naturkunde Görlitz.

Am Sonnabend, dem 4. November 2017 ab 10.30 Uhr, veranstaltet die Gesellschaft im Dom Kultury/Zgorzelec das traditionelle Preisträgergespräch, bei dem im Rahmen einer moderierten Diskussion die Bürger der Europastadt Fragen an den Preisträger richten können. Auch hier ist der Eintritt frei. (SZ)

www.brueckepreis.de.

zur Startseite