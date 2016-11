Görlitzer Baustellen trotzen dem Spätherbst Einiges geht besser im November, anderes wird und wird nicht fertig. Die Krölstraße bekam sogar noch einen Dämpfer. Hier gibt‘s den Baustellen-Überblick.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Baustelle Krölstraße ist längst über die Zeit – und nun dauert es hier nochmals länger. Plötzlich muss eine zusätzliche Asphaltschicht sein. © pawel sosnowski/80studio.net Die Baustelle Krölstraße ist längst über die Zeit – und nun dauert es hier nochmals länger. Plötzlich muss eine zusätzliche Asphaltschicht sein.

Die November-Baustellen in Görlitz

Nanu? Vorige Woche ging es noch geradeaus, jetzt ist auch diese Richtung dicht. Kraftfahrer sind genervt an der Ampel Schützenstraße. Aber nicht nur dort hält der Spätherbst noch Überraschungen auf Görlitzer Straßen bereit. Es ist schon November, die Kälte knackt heran – doch Baustellen gibt es gefühlt noch hundert.

Wer nachzählt, erkennt 14 Baustellen, die derzeit Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Da sind die großen Projekte, die wie Demiani- oder Postplatz ohnehin überwintern. Doch „die Erfahrungen aus den Vorjahren mit meist milden Wintern zeigen, dass in der Regel bis Ende November ohne größere Beeinträchtigungen gebaut werden kann“, sagt die Sprecherin der Görlitzer Stadtwerke, Belinda Brüchner: „Deshalb können neben Anschlusswünschen von Kunden auch notwendige Investitionen in unseren Netzen bis dahin noch vorgenommen werden.“

Tatsächlich haben die Stadtwerke bei den meisten Baustellen den Hut auf. Belinda Brüchner nennt für November auch noch eine weitere Ursache, die zum Beispiel auf die Arbeiten am Fischmarkt zutrifft: „Manche Straßen spielen in der touristischen Hochsaison eine bedeutende Rolle. Dort legen Wirte und Händler Wert darauf, erst in der Nebensaison zu bauen.“

Dass viele Sommer-Baustellen aber einfach länger dauern, als geplant, kennen die Görlitzer auch zur Genüge: Immer wieder tauchen unter historischen Straßen Hindernisse auf, die in den bisherigen Bauplänen noch nicht bekannt waren.

Hier ist Geduld gefragt: Diese Baustellen dauern noch lange

Demianiplatz: Bei diesem bis Juli 2017 geplanten Gemeinschaftsbau mit der Stadt erneuern die Stadtwerke auf dem ehemaligen Busbahnhof Trinkwasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen. Noch wird bis zu einem dauerhaften Frosteinbruch gearbeitet. Dann ist Winterpause. Die Stadtwerke-Leitungen liegen aber, die Notwasserversorgung wurde wieder abgebaut.

Krölstraße: Ein unerwarteter Mehraufwand bei den Regenwasserhausanschlüssen führte zu einer Verzögerung der im Juni begonnenen Arbeiten. Bis Anfang nächster Woche sollte die Straßendecke endlich wieder geschlossen werden. Dieser Planung machte die Stadtverwaltung aber am Dienstagabend noch einen Strich durch die Rechnung: Plötzlich fordert sie, dass nicht wie vorbereitet eine Schotterschicht unter den Asphalt kommt, sondern auf einmal noch eine zusätzliche, 20 Zentimeter dicke Asphaltschicht eingebaut werden muss. Die Stadtwerke sind sauer: „Das ist ein erheblicher Mehraufwand für die Tiefbaufirma, und die Verkehrsfreigabe der Krölstraße verzögert sich deshalb noch weiter“, bedauert Belinda Brüchner. Unabhängig davon erfolgen an der Krölstraße noch in diesem Jahr Arbeiten auf dem Gehweg zwischen Dresdener- und Leipziger Straße, wenn es das Wetter zulässt. Und nächstes Jahr wird es für die Autofahrer ohnehin wieder nervig – dann folgt auf der Krölstraße der nächste Bauabschnitt.

Struvestraße: Bei der Erneuerung von Wasser- und Gasleitungen trafen die Stadtwerker auf eine andere Lage eines alten Kanals als in den Plänen eingezeichnet. Deshalb musste zusätzlich die Kreuzung zur Bismarckstraße geöffnet werden. Auch in der Fortsetzung wurden umfangreiche Anpassungsarbeiten erforderlich. „Das führte zu einer Bauverzögerung von etwa fünf Wochen“, bestätigt Belinda Brüchner. Jetzt ist vorgesehen, die Oberfläche vor Winterbeginn wieder zu verschließen. Das Pflaster benötigt dann jedoch eine Pflasterruhe, sodass die Sperrung weiter bestehen bleibt. „Das ist dann unsere einzige Baustelle, die nicht 2016 beendet werden kann“, bedauert die Stadtwerkesprecherin.

Postplatz: Seitens der Stadtwerke sind lediglich noch Kabel-Umbindungen auf Gehwegen notwendig, die bis Ende November abgeschlossen sein sollen. „Die Medien-Erneuerungen unter der Straße sind bereits beendet“, bestätigt die Stadtwerkesprecherin. Dennoch bleibt den Görlitzern diese Baustelle in weiteren Abschnitten auch noch nächstes Jahr erhalten.

Hier besteht Hoffnung: Diese Baustellen haben bald ein Ende

Joliot-Curie-Straße: Im Oktober erst begann hier die Innensanierung einer Trinkwasserleitung. Diese Woche erfolgt der Einzug neuer Leitungen in die bestehenden Rohre. Danach werden die Hausleitungen angeschlossen. Ende November soll diese Baustelle komplett beendet sein.

Links zum Thema Kommentar: Irgendwo nervt immer eine Baustelle

Schützenstraße: Zwischen Bismarckstraße und Dr.-Kahlbaum-Allee wird eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Um den starken Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurde erst eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Dann aber wurde doch eine Vollsperrung nötig. Was kaum einer weiß: Diese Baustelle ist eine Vorarbeit zur geplanten Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen der Schützenstraße. Das alles muss vor Beginn des nächsten Postplatz-Bauabschnittes fertig sein, weil für diesen ab Mai 2017 die Umleitung über die Kreuzung Schützenstraße erfolgt. „Die Stadtwerke müssen daher 2016 ihre Bauaktivitäten abschließen, damit je nach Wetter dann die Straße gebaut werden kann“, sagt Belinda Brüchner. Anders formuliert: Bis Ende November bleibt die Schützenstraße mindestens noch dicht.

Sohrstraße: Für das Haus 16 dauert die Verlegung von Trinkwasser- und Gasanschlüssen noch bis zum 25. November an.

Fischmarktstraße: In Höhe der Schwarzen Straße werden Reparaturen im Trinkwasser-Versorgungsnetz ausgeführt. Die Vollsperrung dauert bis 25. November.

Bahnhofstraße: Etwa in Höhe der Hausnummern 60 bis 64 werden Stromkabel verlegt. In dieser Woche werden dann auch die dafür zugehörigen Kabelverteiler gewechselt. Danach können die Hausanschlüsse erfolgen. Glück für die Kraftfahrer: Die Stadtwerker kommen hier mit der Sperrung der Bürgersteige aus. „Wir rechnen damit, dass alles einschließlich dem Gehweg-Deckenschluss in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden kann“, heißt es seitens der Stadtwerke.

Walther-Rathenau-Straße: Wegen mehreren Hausanschlüssen am Grundstück 30 B wurde eine Vollsperrung eingerichtet, die am 22. November enden soll.

Blockhausstraße: In Höhe der Einmündung Bahnhofstraße begann am 7. November die Neuverlegung von Stromleitungen. Dafür wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Ziel ist es, die Straße komplett am 28. November wieder freizugeben.

Rauschwalder Straße: Die Vollsperrung zwischen der Brautwiesenstraße und An der Weißen Mauer hat ihre Ursache in der Sanierung der Trinkwasser- und Abwasserleitungen. Auch diese Arbeiten liegen im Plan. Ab 28. November soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Zittauer Straße: Im Auftrag des Landkreises wird auf der Bundesstraße 99 auf dem Weinberg stadteinwärts zwischen Friedrich-Engels-Straße und Sonnenland die Straßendecke erneuert. Für den Fahrverkehr stehen die Gegenspuren mit zur Verfügung. Wie auf Anfrage aus dem Görlitzer Rathaus zu erfahren war, dauern diese Arbeiten noch bis Ende der kommenden Woche an. Abschnittsweise wird der Verkehr dabei durch eine mobile Ampel geregelt.

Dr.-Kahlbaum-Allee: Die Neuverlegung eines Wasseranschlusses an der Blockhausstraße wird in dieser Woche beendet.

zur Startseite