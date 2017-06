Görlitzer Baufirmen profitieren kaum Die meisten Bauaufträge der Stadt sind in den vergangenen Jahren bei Firmen außerhalb der Stadt gelandet.

Die meisten Bauaufträge der Stadt Görlitz landeten in den vergangenen Jahren bei Firmen außerhalb der Stadt. Das geht aus einer Übersicht der Vergabestelle des Rathauses hervor, die die Behörde auf Nachfrage der SZ erstellt hat. Danach erhielten Unternehmen aus dem Postleitzahlgebiet 02 zwischen 52 und 59 Prozent aller Aufträge in den vergangenen drei Jahren. In dieser Statistik umfasst dieses Postleitzahlgebiet die Kreise Görlitz und Bautzen, ohne die Stadt Görlitz. Der Anteil der Aufträge an Firmen aus den neuen Bundesländern stieg von 2014 bis 2016 von 10 auf knapp 23 Prozent. Im selben Zeitraum ging der Anteil der Aufträge, bei deren Ausschreibung sich Görlitzer Unternehmen durchsetzten, von 36 auf 22 Prozent zurück.

Setzt sich dieser Trend fort, ist die Strategie von OB Siegfried Deinege gefährdet, mit zusätzlichen Aufträgen an Görlitzer Baufirmen deren Gewerbesteuerzahlungen zu erhöhen. Dazu, so erklärte Deinege zuletzt, müssten sie Personal einstellen. Das soll dazu beitragen, dass sich das Haushaltsloch ab 2019 auch ohne große Sparanstrengungen schließt. Die Statistik weist nun aber darauf hin, dass die Görlitzer Unternehmen von der hohen Auftragsvergabe der Stadt wenig profitieren. (SZ/sb)

