Görlitzer Altstadtfest lockt die Massen Auch 2017 säumen zehntausende Besucher die Straßen um Unter- und Obermarkt. Wir präsentieren die schönsten Bilder.

Auch das 23. Altstadtfest in Görlitz ist wieder ein Vergnügen für Jung und Alt. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Seit Freitag ist das 23. Altstadtfest in Görlitz in vollem Gange und lockt zahlreiche Besucher in die Grenzstadt. Neben rund 300 Händlern und Ausstellern gilt das Interesse auch dem vielfältigen Rahmenprogramm mit Livemusik, der Wassertrog-Regatta auf der Neiße oder den zahlreichen kulinarischen Genüssen. Unser Fotograf hat zahlreiche Eindrücke des Festes gesammelt - hier sind seine Bilder vom Altstadtfest 2017.

