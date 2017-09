Görlitz wirbt um Welterbe-Status Der Europarat wird seine jährlich stattfindende Konferenz der Kulturrouten Europas im September 2018 in der Neißestadt austragen.

Symbolfoto © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die Stadt will im kommenden Jahr auf einer Konferenz des Europarates in Görlitz für die Anerkennung als Unesco-Welterbe werben. Wie das Görlitzer Rathaus am Freitag informierte, wird der Europarat seine jährlich stattfindende Konferenz der Kulturrouten Europas im September 2018 in der Neißestadt austragen. Oberbürgermeister Siegfried Deinege nahm die Entscheidung in Lucca (Italien) entgegen, wo sich Vertreter der Kulturwege in dieser Woche getroffen haben.

In Europa gibt es 36 solcher Kulturrouten. Sie vereinen die Städte entlang des Weges, beispielsweise gibt es solche Routen für die „Via Regia“, für die „Hanse“, für den „Jakobsweg“. Auch die „Straße der Romanik“ ist darunter zu finden, und die Görlitzer Partnerstadt Wiesbaden ist Mitglied der „Europäischen Route historischer Thermalstädte“. Es gibt aber beispielsweise auch eine „Europäische Route der Friedhofskultur“. Die Kulturrouten sollten den Kulturtourismus befördern und das europäische Erbe pflegen. (SZ/sb)

zur Startseite