Görlitz wirbt erstmals für Ostern Tourismus und Einkauf in Görlitz sollen angekurbelt werden. Einige freut‘s, mancher Händler sieht’s aber kritisch.

Marita Hoffmann, Inhaberin der Weinhandlung Mirus am Obermarkt: Sie hofft auf viele Besucher ihres Geschäftes am kommenden Sonnabend, öffnet deshalb länger. © pawel sosnowski/80studio.net

Prinzipiell schön und kann nicht schaden – so fasst Marita Hoffmann ihre Meinung zur Aktion der Stadt zusammen, mit der die für Ostern in Görlitz wirbt. „Ob es ein großer Erfolg wird?“ Die Inhaberin der Weinhandlung Mirus am Obermarkt ist sich da offensichtlich nicht ganz sicher. Trotzdem: Am Sonnabend wird sie extra das Geschäft länger offen lassen, bis 18 Uhr auf jeden Fall. „Mal sehen, wie viele Kunden kommen“, sagt Marita Hoffmann.

Wenn es nach der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH ginge, sollten es viele sein. Zum ersten Mal macht die Gesellschaft Werbung für Ostern in Görlitz, in sozialen Netzwerken und ganz analog mit großen Plakaten in der Stadt. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unseren gebündelten Themen für die Weihnachts-Werbeaktion gemacht“, schildert Eva Wittig von der Europastadt GmbH. Mit diesen Erkenntnissen sollen nun Gäste am kommenden Wochenende nach Görlitz gelockt werden. „Die Tourismussaison startet, Tagestouristen kommen wieder nach Görlitz, es gibt kulturelle Angebote, und wir wollen den Händlern eine Plattform bieten“, sagt Eva Wittig.

Deshalb wurde eine Extra-Webseite gestaltet. Auf der sind viele Aktionen in und um Görlitz zu Ostern zusammengefasst. „Besinnen, bummeln, genießen“, heißt es in der Unterzeile der Aktion der Europastadt. „Das Sakrale des Festes steht an erster Stelle“, sagt Eva Wittig. Sie denkt dabei an die Kreuzwegprozession und Andachten im Heiligen Grab. Zudem gebe es Ausflugsziele für Familien, wie etwa in Museen oder den Tierpark – und natürlich den Einkaufsbummel.

Allerdings ist offenbar nicht jeder Händler davon unbedingt begeistert, Ostern in Zusammenhang mit Shopping zu bringen. Der Sonnabend ist ein stiller Sonnabend, sagt Gunter Ende, Geschäftsführer des gleichnamigen Unterhaltungselektronik-Unternehmens an der Hospitalstraße. „Der Karsonnabend und Kommerz – das passt nicht zusammen“, findet er. Dennoch, sein Geschäft wird geöffnet sein, zu den üblichen Sonnabend-Zeiten. Nicht länger. Tatsächlich gedenken Christen am Karsonnabend, dem Tag der Grabesruhe, dem Abstieg Jesus in die Unterwelt.

Ob Sonnabend oder früher – etliche Händler haben rund um Ostern eigene Aktionen geplant. Die bleiben nicht nur auf die Innenstadt beschränkt. Der Getränkegroßhändler Gener etwa feiert in der Osterwoche sein 20-jähriges Jubiläum an der Rauschwalder Straße, das Möbelhaus Porta lädt zum Osterbasteln ein.

Regine Büttner findet die geballte Oster-Werbeaktion der Europastadt gut. „Das ist schließlich für die gesamte Stadt positiv“, sagt die Inhaberin des Görlitzer Faß am Marienplatz. Ob es etwas bringe, stehe auf einem anderen Blatt. So oder so: „Werbung kann nie schaden“, sagt Regine Büttner. Verlängerte Öffnungszeiten am Sonnabend hat sie für ihr Geschäft allerdings nicht geplant. Ab Gründonnerstag bietet sie aber einen besonderen Kaffee an, aus Nicaragua, mit extra großen Bohnen.

Auch bei Juwelier Robert Navratiel kommt die Idee an, für Ostern geballt zu werben. „Es ist wirklich gut, dass da von der Stadt was kommt“, sagt er. Sowohl im Geschäft an der Hospitalstraße als auch an der Berliner Straße hat er Ostern spezielle Angebote, wenn der interessierte Besucher dann auch zum zahlenden Kunden wird. Die Öffnungszeiten bleiben am Sonnabend jedoch die üblichen.

„Die Reaktionen auf unsere Idee waren doch insgesamt positiv“, sagt Eva Wittig von der Europastadt Görlitz-Zgorcelez GmbH. Vor allem über die sozialen Netzwerke habe es dazu Rückkopplungen gegeben. „Wir haben die Werbeaktion relativ kurzfristig geplant und sind mit dem bisherigen Resultat zufrieden“, sagt Eva Wittig.

Weinhändlerin Marita Hoffmann bereitet derweil schon den verlängerten Sonnabend vor. Es wird eine Verkostung geben und natürlich gute Weine. „Ein bisschen schwierig ist es aber schon, wenn niemand ringsum so richtig mitmacht“, sagt die Geschäftsfrau.

