Görlitz will Sporthalle 2017 bauen Baustart für die neue Sporthalle in Görlitz neben der Jägerkaserne soll am 18. Mai sein. Offenbar sind die Fördermittel jetzt da.

Auf dieser Fläche vor der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße soll die neue Sporthalle gebaut werden. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Der Stadtrat soll am 31. März den Bau der neuen Zweifeld-Sporthalle neben der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße beschließen. Darüber informiert Bauamtsleiter Torsten Tschage jetzt auf SZ-Nachfrage: „Der Baubeschluss ist in Vorbereitung.“ Mit anderen Worten: Die lange Zeit unklare Finanzierung scheint geklärt, die Fördermittel bewilligt zu sein. Das teilt Tschage zwar so nicht mit, jedoch nennt er einen sehr konkreten Ablaufplan, der ohne Fördermittelzusage nicht denkbar wäre.

Demnach soll ab 24. April die Baustelleneinrichtung aufgebaut werden. Baubeginn ist dann ab 18. Mai, zunächst mit bauvorbereitenden Maßnahmen wie Abbruch, Erdarbeiten für den Aushub der Baugrube, Baugrundverbesserung, Entwässerungskanalarbeiten für den Schmutz- und Regenwasserkanal und Sicherung der Grundstücksmauer. Die eigentlichen Rohbauarbeiten sollen schließlich ab 21. September beginnen. Einen Fertigstellungstermin nennt die Stadt nicht. Ursprünglich war aber von einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr die Rede. Demnach könnte die Halle Ende 2018 fertig werden.

Die Fläche neben der Jägerkaserne war bereits voriges Jahr eine Baustelle. Dort waren bei Untersuchungen vor einigen Jahren Reste der historischen Stadtmauer gefunden worden. Diese Reste sollten ursprünglich bis Mai vorigen Jahres saniert werden. Das hat nicht geklappt. Stattdessen wurde dann im September eine Stützmauer neben der Jägerkaserne als Stadtmauerersatz fertiggestellt, erklärt jetzt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Weil der Neubau der Sporthalle direkt daran anschließt, haben die Arbeiter an der Grenze zwischen beidem die Böschung mit Abdeckungen gesichert, um eine Erosion zu vermeiden.

