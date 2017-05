Görlitz will Alkoholverbot doch noch durchboxen Der OB möchte unbedingt Schüler schützen und Trinker zumindest von drei Plätzen verbannen. Er prüft nun neue Wege.

Wunderschön auf den ersten Blick: der Marienplatz. Doch wer sich das Treiben hier genauer anschaut, wird in den warmen Monaten viele Trinker beobachten. Die Stadt möchte sie auch wegen der nahen Annenschule – zumindest tagsüber – gern von hier verbannen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Wo anders geht’s doch auch. Riesa hat sein Alkoholverbot gerade wieder verlängert. Auf zwei Straßen und einem Platz, wo die Stadt Probleme durch die Trinkerszene hat, gilt nun erneut: Von Dienstag bis Sonntag darf zwischen 12 und 24 Uhr kein Alkohol konsumiert werden.

Das ist in Riesa schon einige Jahre so. Der Stadtrat erneuert das Verbot jährlich, denn laut Sächsischem Polizeigesetz darf es nur für ein Jahr verhängt werden. Auch schreibt das Polizeigesetz vor, dass alkoholbedingte Straftaten passiert sein müssen, umso einen Erlass zu rechtfertigen. All das hat Riesa.

All das hat auch Görlitz. Und noch eine Sache mehr als Riesa: Jemanden, der das Alkoholverbot, das der Stadtrat beschloss, angefochten hat und vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) Recht bekam. Ein 25-jähriger Görlitzer hat also dafür gesorgt, dass auf Marien-, Wilhelms-, Post- und Demianiplatz sowie auf der Elisabethstraße tagsüber wieder öffentlich das Bier oder der Schnaps ausgepackt werden darf. Dass er in unbegrenzten Mengen auch hineingeschüttet werden darf – schlechtes Beispiel für die vielen Schüler hin oder her.

Aber die Stadt will sich damit nicht abfinden. „Wir fühlen uns in unserer kommunalen Hoheit eingeschränkt“, das schrieb die Stadt in einem Brief ans Sächsische Innenministerium. Oberbürgermeister Siegfried Deinege informierte darüber im jüngsten Stadtrat. Es gehe ihm nach wie vor nicht darum, Trinker zu verurteilen, sondern die Görlitzer Schulkinder zu schützen. Immerhin gelten Marien- und Wilhelmsplatz und die Elisabethstraße als besonders beliebte Trinkertreffs. Genau dort sind aber auch jeweils Schulen, die Plätze davor werden sogar als Pausenhof genutzt. „Deshalb ist mit Blick auf die Schüler dort die Trinkerszene nicht mehr vertretbar“, findet der OB. Er hat sich auch an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSGT) gewandt, damit sich dessen Rechts- und Verfassungsausschuss mit dem Thema befassen möge. Deinege ist selbst Mitglied dieses Gremiums.

Der städtische Justiziar Peer Purschke erklärte, dass er sich derzeit mit dem Urteil des Oberverwaltungsgericht beschäftige. Vergangene Woche wurde das Urteil auf 19 Seiten dem Görlitzer Rathaus zugestellt. Es enthält quasi auch eine Art Handlungsanleitung, wie Görlitz einen Nachweis der auf den speziellen Plätzen passierenden Straftaten erbringen soll, so Purschke. Denn das OVG gab der Stadt zumindest in dem grundsätzlichen Bemühen um ein Alkoholverbot Recht, musste es aus rechtlichen Gründen aber ablehnen. Ein Knackpunkt war eben der Straftatennachweis.

Stadtrat Thorsten Ahrens (Linke), ein Gegner des Alkoholverbots, fragte in der Stadtratssitzung: „Können wir jeden Platz in der Stadt ursächlich mit Straftaten durch Alkoholgenuss in Zusammenhang bringen?“ Der OB verwies darauf, dass man mit der Polizei im Gespräch sei und Statistiken natürlich geführt würden. So ist schon bekannt, wann und wo etwa Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder Beleidigungen vorgekommen sind. „Aber in Einzelfälle sind wir nicht gegangen“, so der OB. Demnach kann auch nicht nachgewiesen werden, ob diese Vorfälle jeweils erst nach dem dritten Bier passierten.

Außer diesem Punkt bemängelten die Richter in Bautzen noch zwei Dinge: So erlaube das Gesetz Alkoholverbote in einem Ort nur auf maximal zwei Plätzen und drei Straßen. In Görlitz sind es allerdings vier Plätze und eine Straße. Schließlich fordert der Gesetzgeber, dass bei Erlass einer erneuten Verordnung eine besondere Prüfung „zur Abwehr einer Gefahr zwingend geboten“ ist.

Eine Obergrenze zu setzen, findet Peer Purschke höchst seltsam. „Die Ortspolizeibehörde müsste sich dann also zwischen besonderen Brennpunkten entscheiden? Solche Obergrenzen sollte es nicht geben.“

Mit der Forderung an die sächsische Landespolitik, hier regulierend einzugreifen, steht Görlitz nicht allein da. Auch Riesa wünscht sich das. Stadtsprecher Uwe Päsler forderte im Februar ebenfalls, „den Kommunen endlich praktikable Regelungen in die Hand zu geben und mehr Handlungsspielräume zu lassen.“

