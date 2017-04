Görlitz wechselt Planer bei der Synagoge Der Schwellenwert von 207 000 Euro ist überschritten, also musste die Stadt die Arbeiten ausschreiben.

Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Synagoge © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Arbeitsgemeinschaft aus Noack & Noack Ingenieure, Ingenieurbüro für Bauplanung und Schubert Horst Architekten Partnerschaft aus Görlitz und Dresden hat den Zuschlag für die weitere Planung bei der abschließenden Sanierung der ehemaligen Synagoge an der Otto-Müller-Straße erhalten. Das hat der Technische Ausschuss am Mittwoch beschlossen.

Die Sanierung läuft seit Jahren. Seither leistete Andreas Schmidt vom gleichnamigen Architektur- und Ingenieurbüro eine gute Arbeit. Für den letzten Bauabschnitt musste die Stadt die Architekten- und Ingenieurleistungen trotzdem ausschreiben. Grund war aber nicht etwa Unzufriedenheit mit Schmidt. Stattdessen ist es so, dass der letzte Bauabschnitt drei Millionen Euro kostet – und damit der teuerste überhaupt ist. Der Schwellenwert von 207 000 Euro ist überschritten, also musste die Stadt die Arbeiten ausschreiben, ob sie wollte oder nicht. Schmidt durfte sich auch bewerben. Nun hat er das Nachsehen. Ob es eine knappe Entscheidung war, wurde in der Ausschusssitzung nicht bekannt. (SZ/ik)

