Görlitz wächst EU-Bürger aus Polen und Geflüchtete aus Syrien gleichen den Rückgang der deutschen Bevölkerung mehr als aus.

Blick auf die Berliner Straße in Görlitz: Die Stadt gilt als eine der schönsten im Land. © Rainer Weisflog

Die Görlitzer Bevölkerung wächst. Das ist die gute Botschaft, die die statistischen Monatszahlen aus dem Rathaus enthalten. So lebten im September in Görlitz 56 620 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das waren 632 mehr als noch vor einem Jahr. Der Grund: Immer mehr polnische Bürger siedeln sich in Görlitz an. Innerhalb eines Jahres wuchs diese Bevölkerungsgruppe um 501 Personen auf nunmehr 3349. Insgesamt stieg die Zahl der ausländischen Bevölkerung seit September 2016 um 764 auf 5715. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung liegt in Görlitz bei 10,1 Prozent – vergleichbar einer Großstadt. Das ist zum großen Teil eine Folge der Grenzlage und der Möglichkeit für alle EU-Bürger, sich innerhalb der EU anzusiedeln. Die deutsche Bevölkerung in Görlitz ging im selben Zeitraum um 132 auf 50905 Personen zurück. Die verstärkte Einwanderung polnischer Familien führt im Moment – neben anderen Ursachen – auch zu Engpässen bei Kitas und Grundschulen. Zudem stellt sie höhere Anforderungen an den Unterricht in niedrigeren Klassen.

Nach Angaben der Stadt stieg auch die Zahl der Syrer, die in Görlitz Heimstatt gefunden haben. Lebten im September 2016 noch 557 Syrer in der Stadt, waren es ein Jahr später 749. Dagegen ging die Zahl der Afghanen (von 155 auf 140), der Inder (von 58 auf 37), der Albaner (von 75 auf 45) und der Kosovaren (von 63 auf 33) zurück. Die meisten Ausländer (3349) leben in der Innenstadt. Erst mit großen Abstand folgen die Stadtteile Südstadt (883) und Altstadt (447) sowie Königshufen (305). Zwei Drittel der Ausländer sind jünger als 40 Jahre.

