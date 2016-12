Görlitz und Obercunnersdorf gewinnen Weihnachtsbaum-Wahl Unter den sieben Kandidaten aus den großen Städten gab es einen klaren Sieger, bei den Vorschlägen der Leser wurde es sehr knapp.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Weihnachtsbaum auf dem Christkindlmarkt in Görlitz ist von den SZ-Lesern zum schönsten im Kreis gekürt worden. © nikolaischmidt.de Der Weihnachtsbaum auf dem Christkindlmarkt in Görlitz ist von den SZ-Lesern zum schönsten im Kreis gekürt worden.

In der zweiten Kategorie mit Vorschlägen von Lesern gewann das über fünf Meter hohe Exemplar im Kretscham Obercunnersdorf.

Im Endspurt haben die 13 zur Wahl stehenden Weihnachtsbäume noch einmal richtig viel Zuspruch gesammelt. Am vierten Advent um Mitternacht waren es schließlich 1 762 Stimmen, die sich sehr unterschiedlich auf die Bewerber verteilten.

In der Kategorie der von uns vorgeschlagenen Bäume aus Bad Muskau, Weißwasser, Niesky, Görlitz, Löbau, Ebersbach und Zittau hatten sich die „Großstädter“ relativ schnell abgesetzt. Insgesamt 1 549 Leser beteiligten sich an dieser Abstimmung, weit mehr als ein Drittel (652) fand, der Baum auf dem Görlitzer Christkindlmarkt ist der schönste im Kreis. Das brachte ihm den klaren Sieg, vor Zittau (376) und Löbau (240). Auf den Plätzen lagen in dieser Reihenfolge Niesky, Bad Muskau, Weißwasser und Ebersbach.

Das Rennen um den schönsten Baum der sechs von den Lesern vorgeschlagenen Exemplare war ungleich spannender. 213 Stimmen wurden in dieser Kategorie abgegeben. Anfangs setzte sich schnell der Beiersdorfer Baum von den anderen ab, im Zwischenspurt überholte allerdings der Baum aus dem Obercunnersdorfer Kretscham. Und er konnte diese Führung – wenn auch nur ganz knapp – bis ins Ziel retten. Vielleicht auch wegen des besonderen Fanclubs, der hinter der Bewerbung steckte. Kordula Schmidt hatte den Vorschlag im Namen der Tänzer des Linedanceclubs „Flying Boots“ eingereicht und begründet: „Auch wenn in der Zeitung bisher nur Außenweihnachtsbäume zu sehen sind, senden wir ein Bild von unserem Prachtstück in unserer Dancehall im Kretscham Obercunnersdorf. Seit ca. zehn Jahren schmückt dank vieler privater Spender jedes Jahr ein prächtiger Weihnachtsbaum unsere Dancehall. Es ist schon immer ein Ereignis in der Woche vor dem 1. Advent, diese meist riesigen Bäume über die schmale Außentreppe und durch die Tür in die Halle zu bekommen. Geschmückt wird der Baum mit ca. 280 Lichtern und über 70 von unseren Clubmitgliedern gebastelten Bascetta Sternen. Wir sind jedes Jahr wieder stolz auf unseren Prachtbaum, der diesjährige ist etwa 30 Jahre alt und über fünf Meter hoch.“

Obercunnersdorfs Baum bekam 55 Stimmen, der Beiersdorfer 52, der am Eibauer Bad-Kreisel 46. Es folgten Reichwalde, der Baum in einem Eibauer Garten und Dauban.

Unter allen, die sich seit dem 7. Dezember an der Abstimmung beteiligten, haben wir, wie versprochen, drei Gewinner von je einem 30-Euro-Gutschein für die SZ-Treffpunkte in Görlitz und Zittau ausgelost. Mit den Gewinnern nehmen wir per Mail Kontakt auf.

