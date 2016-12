Görlitz und die Presse Seit 1989 kommen oft Journalisten nach Görlitz. Ihre Berichte vermitteln ein gutes Bild über die Stadt – anders als „Der Spiegel“.

Görlitz dient oft als Kulisse für Filme. Das bringt der Stadt ein gewisses Renommee. Medien bewerten das, was in der Stadt insbesondere seit der Wende erreicht wurde, jedoch zum Teil sehr unterschiedlich. © Nikolai Schmidt

Auf diesen Bericht des „Spiegel“ hatte sich das Görlitzer Rathaus seit Ende September gefreut. Endlich konnte ein Hamburger Journalist für Görlitz gewonnen werden. Doch die Vorfreude dürfte Ernüchterung gewichen sein. Unter dem Titel „Das Paradies modert vor sich hin“ (Print: „Alles umsonst“) hat Wissenschaftsjournalist Matthias Schulz ein paar Wahrheiten zusammengetragen und zugleich doch alles infrage gestellt. Schulz schreibt sonst über archäologische Grabungen in Jerusalem oder die Bemühungen von Goslar, den 1 000. Geburtstag des mittelalterlichen Kaisers Heinrich III. zu feiern. Görlitz gehört sonst eher nicht zu seinen Steckenpferden.

In seinem Bericht greift Schulz eines der beiden Themen auf, die die Görlitz-Berichterstattung in den großen westdeutschen Tageszeitungen seit Ende der 1980er Jahre bestimmte. Während die Fragen nach dem deutsch-polnischen Zusammenleben an der Neiße vor allem auch ausländische Journalisten bewegte, interessieren die Bausubstanz, die Abwanderung und der Leerstand, überhaupt die Zukunftsaussichten in Görlitz unverändert viele deutschsprachige Journalisten. Das ist seit über einem Vierteljahrhundert so. Wer diese Beiträge liest, der unternimmt im Zeitraffer eine Reise durch den Görlitzer Wiederaufbau, seine Erfolge und Tücken.

Anfangs dominierte die Tristesse. Das konnte auch nicht anders sein, denn die bescheidenen Mittel zu DDR-Zeiten reichten nur, um den Denkmalbestand zu verwalten. In den 1980er Jahren hatte sich in interessierten Kreisen im Westen Deutschlands herumgesprochen, dass es ganz im Osten des geteilten Landes eine Stadt gibt, in der alle Architekturstile der vergangenen 500 Jahre erhalten geblieben sind, aber in gefährdetem Zustand. Annette Ramelsberger griff das Ende der 1980er Jahre auf. Die Journalistin arbeitete damals als DDR-Korrespondent der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und besuchte den Evangelischen Kirchentag 1988 in Görlitz. Der stand unter dem Motto „Umkehr hilft Leben“.

Für Westkorrespondenten waren diese Anlässe eine der wenigen Möglichkeiten, um ungefiltert die Stimmungslage im Lande kennenzulernen. Ramelsberger, die heute als Gerichtsreporterin für die Süddeutsche Zeitung schreibt, griff damals den Verfall von Görlitz auf. „Was früher ein Segen war, erweist sich nun als Last: Görlitz wurde im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt, die gesamte alte Bausubstanz blieb erhalten.“ Stichpunktartig notierte sie den Rückzug der Einwohner in die private Nische, das traurige Los der Hauseigentümer, denen angesichts der niedrigen Mieten nichts übrig bliebe, als ihre Häuser der kommunalen Wohnungsverwaltung zu schenken. Ihr Fazit, abgedruckt in der Berliner Morgenpost: „Görlitz, eine Stadt ohne Zukunft: 5 000 Wohnungen stehen leer, allein 1988 sollen 2 300 Wohnungen abgerissen werden. Die Menschen wollen fort.“

Die heute 56-jährige Ramelsberger beschrieb seinerzeit die Seelenlage der Görlitzer ziemlich genau. Doch dann geschah etwas, was niemand erwartet hatte. Die Friedliche Revolution im Herbst 1989 schüttelte zunächst das Honecker-Regime, später auch die SED überhaupt ab. Endlich eröffneten sich neue Möglichkeiten für Görlitz. Das wollten auch Journalisten beschreiben und kamen in die Stadt. Was sie sahen, ließ sie am schnellen Erfolg zweifeln. Sie sahen ruinöse Bauten, und nur wenige erkannten darunter, welcher Schatz an der Neiße steht. So zog ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in einem Beitrag am 26. März 1991 das Fazit: „Görlitz könnte eine der schönsten Städte in Deutschland sein.“

Doch noch blieb der Verfall das Markenzeichen aller Berichte. So schrieb Hans-Joachim Noack Mitte 1991 im „Spiegel“: Derart grässlich tritt nun der Zerfall der ehedem glanzvollen Renaissance- und Barockstadt ins allgemeine Bewusstsein, dass selbst das US-Nachrichtenmagazin Newsweek darüber berichtet hat. Diese Reportagen aus dem städtebaulichen Juwel Görlitz, das unterzugehen droht, waren damals durchaus im Sinne der Stadt, die auf Fördermittel dringend angewiesen war. Selbst der Aktionskreis für Görlitz trug damals den Titel „Rettet die Stadt Görlitz“. Am 1. Februar 1992 notierte der spätere China-Kulturkorrespondent der FAZ, Mark Siemons, in der Wochenendbeilage seines Blattes: „Görlitz hat Investitionen bitter nötig. Entscheidend wird sein, private Investoren zu finden, Käufer aus dem Westen, die bereit sind, die Häuser gemäß den strengen Denkmalschutz-Auflagen zu restaurieren... Eine andere Hoffnung ist der Tourismus. Doch bisher gibt es nur die wenigen, alten Hotels.“

Mitte der 1990er Jahre rückten die Görlitz-Artikel aus den politischen Spalten in die Reisebeilagen. Zunehmend gelang es der Stadt, Reisejournalisten für Berichte zu gewinnen. So heißt es etwa am 13. Januar 1994 unter der Überschrift „Ein bewohntes Museum der Architekturgeschichte“: „Besinnt sich die Stadt auf ihre Schätze, so wird es ihr an Besuchern nicht fehlen.“ Damals lebten nur 600 Görlitzer noch in der Historischen Altstadt. „Es können und sollen aber einmal 2- bis 3 000 Menschen hier leben“, vermerkt der Berichterstatter. Im November dieses Jahres vermeldete die Stadt, dass nun 2 599 Menschen in der Altstadt leben. Und zugleich der Tourismus auf einen neuen Übernachtungsrekord zusteuert.

So ist vieles in Erfüllung gegangen, was in den 1990er Jahren nur zaghaft zu erkennen war oder über deren langwieriges Entstehen berichtet wurde: Die Altstadtbrücke wurde gebaut, gefährdete Denkmäler wie das Biblische Haus oder die Synagoge konnten saniert werden, die Altstadt ist heute in so gutem Zustand wie vielleicht noch nie in ihrer Geschichte. Das Wort von Denkmal-Papst Gottfried Kiesow, „Görlitz ist die schönste Stadt Deutschlands“, tat seine Wirkung, die Arbeitslosenrate sank von über 20 auf elf Prozent, die Abwanderung ging zurück.

Seit der Jahrhundertwende lesen sich die Görlitz-Berichte zunehmend wie Erfolgsmeldungen. So findet die Mitteldeutsche Zeitung am 16. Januar 1999, das sich Görlitz als Grenzstadt mausert. Der populäre Verleger Wolf-Jobst Siedler rühmte in der Berliner Morgenpost 1999, die elf Jahre zuvor noch die Zerfall-story von Annette Ramelsberger druckte, dass die Wende für Görlitz noch im letzten, rettenden Moment kam: „Läge Görlitz im Westen, konkurrierte es mit Dinkelsbühl oder Rothenburg ob der Tauber und wäre von Touristen überlaufen.“ Langsam erahnten die Journalisten, wohin die Reise geht.

Der renommierte Architekturjournalist Erwin Seitz war sich im Spätsommer 1999 sicher, dass der „Untermarkt und die benachbarten Gassen zu einem Dorado der Gastlichkeit werden“. Langsam kämen auch Investoren für die Hallenhäuser dort. „Bleibt zu wünschen“, so schrieb er seinerzeit, „dass am Untermarkt wieder ein Stück Gegenwart und Jugendlichkeit zurückkehrt. Neben dem Haidplatz in Regensburg gehört er potenziell zu den schönsten Märkten, die die deutsche Stadtbaukunst hervorgebracht hat.“

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends bestimmten dann kurzzeitig andere Themen den Blick auf Görlitz: die Kulturhauptstadtbewerbung oder auch die Filmdrehs. Doch selbst dann ging es auch wieder um das Flächendenkmal Görlitz. „Nirgendwo sonst hierzulande lässt sich eine derartige Dichte von Baudenkmälern aus allen Phasen der europäischen Architekturgeschichte finden“, schwärmte Frank Junghänel Anfang 2014 in der Berliner Zeitung. Doch hatte er auch erfahren, dass das Sanierungstempo in der Stadt für die Filmleute zu hoch ist. „Mittlerweile findet man dort nur noch einzelne Häuser, die zerbröselt sind“, zitierte er einen Drehort-Spezialisten. Aufs Ganze gesehen hat Görlitz ein journalistisches Echo erfahren, das seiner Lage entspricht. Vielleicht sollte die Stadt einfach die vielen Journalisten, die in den zurückliegenden 25 Jahren über Görlitz berichteten, jetzt noch einmal einladen und sie um ihre ungeschminkten Einblicke ins heutige Görlitz bitten. Das wäre ein lesenswertes Buch.

