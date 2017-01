Görlitz-Tourismus steuert auf neuen Rekord zu Bis Ende Oktober konnten deutlich mehr Gäste begrüßt und Übernachtungen gezählt werden.

Winterlicher Blick auf die Görlitzer Altstadt © nikolaischmidt.de

Am Wochenende erst überraschte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ihre Leser mit einem ganzseitigen Reisebericht über Görlitz. Der Autor Klaus Ungerer, sonst Gerichtsreporter aus Berlin für die FAZ, fand, dass er tatsächlich in der schönsten Stadt Deutschlands gelandet sei. Der frühere Chef der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Gottfried Kiesow, hatte sich also nicht getäuscht, als er diesen Beinamen schon vor Jahren der Stadt verlieh.

Ungerer jedenfalls schreibt, dass Görlitz nicht protzig sei, sondern zurückhaltend prunkvoll. Das wollen sich auch immer mehr Menschen selber anschauen. Und so steigen die Zahlen der Übernachtungen und Ankünfte stetig. Das geht nun auch aus den neuesten Daten des Statistischen Landesamtes Kamenz hervor. Demnach zählten Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Jugendherbergen und Vermieter von Ferienwohnungen, soweit sie statistisch erfasst werden, zwischen Januar und Ende Oktober vergangenen Jahres knapp 112 000 Ankünfte und rund 245 000 Übernachtungen. Im Jahr zuvor summierten sich die Ankünfte erst auf 103 000 und die Übernachtungen auf 226 000. Das Wachstum spüren vor allem die Hotels und Gasthöfe, weniger die Pensionen. Die Auslastung der Zimmer lag im Oktober über alle Unterkünfte hinweg bei 60 Prozent, die der Betten bei 48.

Das Mehr an Gästen und Übernachtungen in Görlitz ist auch deswegen beachtlich, weil es eine Ausnahme darstellt. Zwar entwickelt sich der Deutschland-Tourismus stürmisch, aber die ganze Oberlausitz verbuchte zwischen Januar und September ein kleines Minus bei den Übernachtungen. Ähnlich sieht es auch für den gesamten Freistaat Sachsen aus.

Unverändert kommen die meisten Gäste aus Deutschland – fast 93 Prozent. Sie buchen auch entsprechend viele Übernachtungen. Unter den 8 000 ausländischen Gästen dominiert Europa mit 7 000. Sie kommen vor allem aus der Schweiz (1 141), Österreich (1 018), Polen (764) und Niederlande (522). Angesichts dieser Entwicklung könnte es im vergangenen Jahr einen neuen Tourismusrekord in Görlitz gegeben haben. Bislang stehen 258 000 Übernachtungen im vergangenen Jahr zu Buche. Mit dem Weihnachtsgeschäft könnten Gäste im vergangenen Jahr sogar fast 280 000 Nächte in Görlitz gebucht haben.

