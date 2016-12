Görlitz sucht sachsenweit Notärzte für Silvester Der Dezember-Engpass hat sich gelichtet. Aber es sind noch ein paar Tage offen.

Die Suche nach Görlitzer Notärzten im Dezember entspannt sich. Fehlten mit Stand Ende November noch für neun Tage die rettenden Mediziner, sind es jetzt nur noch vier. Während die Weihnachtsfeiertage besetzt sind, läuft aber auch noch die dringende Suche für den Jahreswechsel. „Der Januar ist dann wieder komplett besetzt“, versichert Markus Cording, Geschäftsführer der AG Notärztliche Versorgung in Dresden (Arge Näv).

Die Arge Näv ist für die Notarztversorgung im Freistaat Sachsen und somit auch im Kreis Görlitz gesetzlich verantwortlich. Zwischen Bad Muskau und Zittau sind an fünf Notarztstandorten insgesamt 3 650 Notarztdienste zu je zwölf Stunden zu besetzen. „2014 wurde dieses Ziel mit 99,78 Prozent und 2015 mit 98,86 Prozent erreicht“, berichtet Cording. Die Planung über Ferienzeiten und Feiertage sei dabei wie in allen anderen Arbeitsbereichen „immer schwierig, aber kein Gradmesser für die Gesamtsituation“. Diese aber bereitet seit einiger Zeit Sorgen. Andreas Kinscher, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am St. Carolus-Krankenhaus in Görlitz-Rauschwalde ist der Dienstplaner für den Notarztstandort, zuständig für die Stadt Görlitz und das nähere Umland, und blickt zurück: „Komplett abgedeckt wurden alle erforderlichen Dienste zuletzt im April. Geht das so weiter, schlittern wir in eine gefährliche Lage.“

Die Sorgen der Notärzte beruhen nicht von ungefähr auch auf dem Blick über die Kreisgrenzen: „Es sieht landesweit an vielen Orten schlecht aus“, sagt Andreas Kinscher. Man müsse aber zeitig genug reagieren, damit dramatische Zustände in Görlitz nicht eintreten. Auch deshalb betont Markus Cording: „Historisch betrachtet haben die Stadt und der Landkreis Görlitz eine besonders hohe positive Rolle in der notfallmedizinischen Versorgung in Sachsen eingenommen. Das verpflichtet uns, auch künftig eine stabile Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.“ Das drohende Dilemma, im Weihnachtsmonat die Feiertage ohne Notarzt überstehen zu müssen, hat der Arge Näv deshalb besonders viel Probleme bereitet. „Nicht erst nach den Berichten Anfang Dezember in der SZ sind wir umfangreich tätig geworden“, teilt Markus Cording mit. Der Görlitzer Besetzungsmangel wurde im gesamten Freistaat thematisiert. „Wir haben bei über 500 Notärzten für die offenen Dienste geworben“, berichtet der Geschäftsführer. Die Chefetagen von Klinikum und St. Carolus wurden gebeten, bei der innerklinischen Dienstplanung die noch zu besetzenden Notarzt-Dienste zu berücksichtigen. Am 12. Dezember erhob eine Beiratssitzung des Landkreises Görlitz die Besetzungssituation zum Schwerpunktthema. Und es gab Angebote an die Mediziner, um die familiären Weihnachtsfeiern zu entlasten: Notärzte können in Absprache mit dem Träger den Dienst auch von zu Hause aus ableisten. Auch können mehrere Kollegen stundenweise wechseln und so die Dienstbelastung für den jeweils Einzelnen senken.

Generell ist es in Görlitz so eingeteilt, dass montags bis freitags tagsüber Ärzte der beiden Görlitzer Krankenhäuser die Dienste absichern. Notarzteinsätze nach 16 Uhr und an Wochenenden sowie Feiertagen dagegen beruhen auf freiwilliger Basis. Für diese Tätigkeit haben Notärzte eine eigene Abrechnungsnummer der Krankenkassen. Allerdings stehen von den im Landkreis zugelassenen 125 Notärzten immer mehr nur auf dem Papier. Hans Richter, Leiter des Amtes Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen des Landkreises, bestätigt: „Tendenziell sind immer weniger junge Kollegen bereit, neben den Klinik- auch Notarztdienste zu übernehmen.“ Ohnehin ist der Aufwand hoch, den Fachkundenachweis für diese besondere Tätigkeit zu bekommen. Ein niedergelassener Arzt kann nicht so einfach seine Praxis schließen, um auf einer Intensivstation das nötige Praktikum zu absolvieren. Ähnliches trifft auf Ärzte in Krankenhäusern zu: „Wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und am nächsten Morgen wieder im OP stehen muss, kann nicht jede Nacht als Notarzt unterwegs sein“, sagt Andreas Kinscher.

Statistisch ereignen sich am Standort Görlitz pro Tag im Durchschnitt acht Notarzteinsätze. Liegt der Hauptanfall außerhalb der regulären Dienstzeiten, ist auch eine vernünftige finanzielle Vergütung erforderlich, um Notärzte zu gewinnen. In Sachsen gibt es 40 Euro je Einsatz und dazu einen Zeitzuschlag für die gesamte Dienstdauer. An Wochenenden und Feiertagen beträgt der 29 Euro je Stunde. Extra gibt es dann noch für Feiertags-24-Stunden-Dienste zum Jahreswechsel 200 Euro. Rein rechnerisch würde der Notarzt einen 24-Stunden-Feiertagsdienst bei angenommen acht Einsätzen mit 1 216 Euro abrechnen – gegenüber „normalen“ Nachtdiensten an Arbeitstagen also ein erheblicher Anreiz. „Allerdings haben wir in vielen Gesprächen erfahren, dass für die Kollegen dieser monetäre Aspekt gar nicht wichtig ist“, ergänzt Markus Cording. Viel stärker im Vordergrund steht die Arbeitsbelastung in der Klinik, die dann nicht noch durch zusätzliche Dienste in der Freizeit verstärkt werden soll. „Das muss jeder Arzt für sich persönlich beantworten“, betont der Geschäftsführer und weiß: „Das ist an den Feiertagen für manchen Notarzt natürlich eine ganz besondere Herausforderung.“

