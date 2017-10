Görlitz setzt Kinderbuch-Autorin ein Denkmal Am Mittwoch wurde an der Struvestraße eine Gedenktafel eingeweiht. Mit ihr wird die Schriftellerin Mira Lobe geehrt.

Zur Einweihung der Mira-Lobe-Gedenktafel hatte sich unter anderem Oberbürgermeister Siegfried Deinege angesagt. Hier schaut er sich mit der Landesfrauenrat-Chefin Susanne Köhler die Tafel an. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Über 100 Kinderbücher hat sie geschrieben, wurde 1913 in Görlitz geboren, gilt aber als österreichische Schriftstellerin, starb 1995 in Wien: Mira Lobe. Sie stammt aus einer jüdischen Familie, hieß mit Geburtsnamen Rosenthal. Gestern wurde ihr zu Ehren eine Gedenktafel eingeweiht, an der Struvestraße, in der Nähe ihres Elternhauses und der Synagoge. Das Ganze ist Teil des Vorhabens „Frauenorte Sachsens“. Damit würdigt der Landesfrauenrat seit 2016 Frauenpersönlichkeiten, die außerordentliches Engagement gezeigt haben.

In Görlitz steht die sechste Gedenktafel. „Wir wollen mit dem Projekt nicht nur in große Städte gehen und auch noch nicht so bekannte Leistungen von Frauen würdigen“, sagt Susanne Köhler, Vorsitzende des Landesfrauenrates. Mira Lobe wurde unter anderem deshalb ausgewählt, weil ihre Bücher geprägt sind von ihrer humanistischen, solidarischen Einstellung, ihrem Einsatz gegen Vorurteile, Diskriminierung. Bereits 2013 hatte es in Görlitz ein Mira-Lo-be-Symposium gegeben. (SZ/mk)

