Görlitz schafft kurzfristig mehr Parkplätze Dafür fallen auf der Elisabethstraße Anwohnerstellflächen weg. Auch auf dem Obermarkt tut sich etwas.

Der untere Teil der Elisabethstraße: Anwohnerparkplätze sollen hier nicht mehr explizit ausgewiesen werden, damit mehr Autofahrer eine Chance auf einen Parkplatz haben. Die Beschilderung will die Stadtverwaltung noch in dieser Woche vornehmen. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Parken in der Altstadt¨– für viele Anwohner und Pendler ein Graus. Vor allem, wenn wie derzeit viele Baustellen hinzukommen, ein Stück Obermarkt wegen der Eisbahn wegfällt, das Parkhaus am CityCenter zwei Tage dicht war. Das öffnete gestern Nachmittag zwar vorfristig wieder, aber da hatten Dauerparker ihre Autos nach zum Teil langer Parkplatzsuche schon woanders abgestellt. Dass es in der Innenstadt zu wenig Parkflächen gibt, ist nicht neu. Deshalb wurde im Rathaus auch ein Parkraumkonzept erstellt. Erste konkrete Maßnahmen werden kurzfristig angegangen, für andere Pläne werden die Görlitzer Geduld brauchen. Die beiden Bürgermeister haben gestern gegenüber Medienvertretern zusammengefasst, wie sie sich eine Entspannung der Situation vorstellen.

Auf der oberen Berliner Straße soll ein Parkhaus entstehen

Zwischen Berliner und Salomonstraße soll ein Parkhaus gebaut werden. Es wird in engem Zusammenhang zum Landratsamt stehen, das in der Bahnhofstraße seinen zentralen Sitz hat und seine Erweiterung auf der oberen Berliner Straße plant. Etwa 200 bis 250 Stellplätze seien im Gespräch, davon könnten nach jetzigem Stand 120 öffentlich sein, der Rest wären Mitarbeiterplätze fürs Landratsamt. „Damit regeln wir den Bedarf auf der oberen Berliner Straße, wo auch durch den Neubau von Senckenberg zusätzlicher Bedarf entstehen wird“, sagt Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Für das Gebiet war zunächst auch der Güterbahnhof im Gespräch gewesen, doch wären die Wege hierhin zu weit, so die Einschätzung. Das Parkhaus zwischen Berliner und Salomonstraße war bereits im Zuge der Pläne von Investor Heinz Nettekoven im Gespräch gewesen, mit seinem Rückzug aber ebenfalls erstmal vom Tisch.

Auf dem Wilhelmsplatz bleibt alles beim Alten

Das viel diskutierte unterirdische Parkhaus auf dem Wilhelmsplatz wird es nicht geben, so die Einschätzung der Stadtspitze. Es wäre so teuer geworden, dass sich vermutlich kein Investor gefunden hätte. Zudem habe der Platz mit 140 Stellflächen ein recht gutes Angebot. Dabei soll es auch bleiben, weitere Sanierungen, wie das auf der Straßenseite des Joliot-Curie-Gymnasiums gemacht wurde, werde es vorerst nicht geben – vor allem wegen der Bäume und den in diesem Zusammenhang zu erwartenden Schwierigkeiten mit dem Denkmalschutz.

Kaufhausinvestor Stöcker will am Postplatz das Maximale an Parkplätzen

Winfried Stöcker, dessen Kaufhausprojekt nun auch das City Center umfassen soll und damit das Parkhaus, denke über die Erhöhung der Kapazitäten nach, sagt OB Deinege. 460 Stellplätze gibt es hier derzeit, das Parkhaus ist gut ausgelastet. Bis Frühjahr würden aber zunächst einmal die statischen Untersuchungen dauern.

Anwohnerparkplätze auf der Elisabethstraße fallen weg

260 Stellflächen gibt es auf der Elisabethstraße, die meisten auf dem unteren Teil. Davon waren bislang etliche für Anwohner reserviert. Man habe aber beobachtet, dass die vorhandene Kapazität nicht ausgereizt wird – eben wegen der für Anwohner reservierten Flächen. Deshalb, so Bürgermeister Michael Wieler, habe man sich kurzfristig dazu entschlossen, keine Anwohnerplätze mehr auszuschildern. Schon bis Ende dieser Woche wird die Beschilderung hier – wie auch auf der Klosterstraße und teilweise am Marienplatz – geändert. Dann gilt dort für alle Stellplätze die einheitliche Regelung „Gebührenpflichtiges Parken/Bewohner mit entsprechendem Parkausweis frei“. Grundsätzlich seien fünf Modelle erarbeitet worden, wie auf der Elisabethstraße zwischen 20 und 140 Parkplätze mehr entstehen könnten. Das würde aber bedeuten, dass die Innenflächen mit genutzt werden müssten. Weil das ein deutlicher Eingriff wäre, sollen dazu im Rahmen der Bürgerbeteiligung demnächst die Görlitzer gehört werden. Wenn aus der Bevölkerung Zustimmung käme, würde die Stadt nach Fördermöglichkeiten suchen und das dann auch so umsetzen.

Links zum Thema Kommentar: Letzter Ausweg: Parkverbot

Auf dem Obermarkt beginnen Probebohrungen für eine Tiefgarage

Auch beim Obermarkt gibt es konkrete Schritte. In den nächsten Tagen sollen Probebohrungen beginnen, die das bereits vorhandene Wissen über den Untergrund erweitern sollen. Das Thema beschäftigt die Stadt schon seit Jahren. Direkt weitergekommen ist man bislang nicht. Jetzt hat der Oberbürgermeister das Thema wieder ins Gespräch gebracht. Von Probebohrungen am nahen Marienplatz im Jahr 2014 weiß man, dass dort felsiger Untergrund ist und nach wenigen Metern schon Wasser kam – hier eine Tiefgarage zu bauen kann und will niemand bezahlen. Ob es beim Obermarkt genauso kommt, bleibt abzuwarten. Alles hänge von den Baukosten ab. Die Stadt könnte sie so oder so nicht selbst bauen, es müsste sich ein Investor finden. Wenn das Vorhaben zur Realisierung kommt, dann sei die Rede etwa von 220 Stellflächen. 160 Plätze gibt es auf dem Platz aktuell. Eigentlich soll der laut Stadtentwicklungskonzept nicht unbedingt ewig Parkplatz bleiben. „Im Moment müssen wir aber erst einmal davon ausgehen, dass es so bleibt“, sagt Michael Wieler.

Am Dreieck Teich-/Bautzener Straße/Brunnenstraße ist Parkdeck denkbar

Ein wenig unscheinbar, aber trotzdem noch zentrumsnah: Das Dreieck Teichstraße/Bautzener Straße/Brunnenstraße hat die Stadt ebenfalls ins Auge gefasst. Ein Parkdeck sei hier durchaus denkbar, eine kostengünstige Variante, die die Stadt sich auch selbst als Bauherr vorstellen kann. Bis zu 180 Parkplätze könnten hier entstehen.

Im Innenhof der Jägerkaserne könnten 450 Parkplätze möglich sein

Ein Parkdeck im Innenhof der Jägerkaserne ist eines der Projekte, die der Stadtverwaltung am meisten Kopfzerbrechen bereitet, was aber andererseits große Entlastung bringen könnte, vor allem an einem günstigen Standort. Kernproblem: die verkehrliche Erschließung. Also: Wie kommt man in den Innenhof. Um das zu klären, will sich die Stadt von Planungsbüros helfen lassen, die in den nächsten Wochen die Rahmenbedingungen sowohl für die Jägerkaserne als auch das Dreieck an der Bautzener Straße erkunden und Vorschläge machen sollen.

Der Turm aus dem 15. Jahrhundert, der neben der Jägerkaserne jüngst freigelegt worden war, befinde sich übrigens nicht direkt auf Gelände, für das Parkplätze geplant sind, so der OB. „Da haben wir Glück gehabt.“ So soll der Fund „mit entsprechendem Respekt behandelt und eine Attraktion für die Stadt werden.“

Fazit: Das meiste ist nicht sofort realisierbar

Viele der Vorhaben sind Zukunftsmusik, vielleicht nur Visionen. Manches aber könne in absehbarer Zeit zur Entspannung in der Stadt beitragen. So sehen die Bürgermeister ein Parkhaus für die obere Berliner Straße etwa in drei Jahren, das Parkdeck an der Jägerkaserne vielleicht in zwei bis vier Jahren. „Wir werden die Probleme nie endgültig lösen können, weil sich eine Stadt eben immer weiter entwickelt“, sagt Michael Wieler. „Was wir können, ist, auf die Entwicklung zu reagieren.“

zur Startseite